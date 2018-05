Cierra la sala Hebe de Vallecas tras 38 años de actividad

El histórico bar y sala de conciertos Hebe, situado en el barrio de Vallecas de Madrid, ha anunciado que echará el cierre el próximo día 26 de mayo, después de 38 años de actividad musical, ante la imposibilidad de seguir ofreciendo conciertos, según explican sus propietarios en un comunicado difundido este lunes a través de Facebook.

Situado en la calle de Tomás García, el local ha sido durante todos estos años un referente del rock de barrio en el que se han dado cita bandas míticas y varias generaciones de seguidores de un estilo musical que se resiste a morir.

El comunicado destaca que la decisión se debe a la prohibición de organizar conciertos. "Hola, queremos informaros que hemos tomado la decisión de cerrar el Hebe. Esperamos que esta sea una medida provisional, pero es difícil, esto se está alargando muchísimo. Y lo de no poder hacer conciertos nos suponen unas pérdidas económicas que no podemos soportar, sobre todo viendo que en los próximos meses no vamos a poder solucionar nada", dice el texto.

"Esta decisión es dolorosa después de más de 38 años vida. Nos duele sobre todo por los grupos, porque sabemos las dificultades que tienen para encontrar locales donde tocar. Pero no tenemos más remedio. El 26 de mayo será el último día que abriremos, ha sido un honor estar toda una vida con vosotros".