Robert de Niro promueve en Barcelona el hotel buque insignia de su grupo en Europa

“Para mí, Barcelona es una gran ciudad. La verdad es que no era muy consciente de la situación política de Cataluña de la que me he informado por una amiga. Para nosotros no es ningún problema”. El actor norteamericano Robert de Niro se confesaba “enamorado” de Barcelona desde el 23 piso y una vista de 360 grados sobre la ciudad del hotel Torre Catalunya que se convertirá en el cuarto establecimiento de Nobu Hospitality en Europa, la cadena fundada por el cineasta junto con el restaurador Nobu Matsuhisa y Meir Teper. Después del de Londres, Marbella-inaugurado esta semana- e Ibiza, el de Nobu Hotel de Barcelona nace para ser el buque insignia de la compañía en Europa. Para ello, De Niro se ha asociado con la compañía Selenta Group con la que gestionará de forma conjunta lo que será una renovación total del Torre Cataluña que se levantó hace 48 años y que con sus 25 plantas fue uno de los más altos de la ciudad. Sonriente y con ganas de broma, De Niro declinó hacer más comentarios sobre política pero añadió que no tenía ningún problema para hablar del presidente de los Estados Unidos hacia el que siente una animadversión manifiesta: “Si Trump entra por la puerta de este hotel, yo salgo inmediatamente”. “Yo intentaría hacer una plato para que los dos os sentarais en la misma mesa”, bromeaba su socio Matsuhisa.

Los Nobu Hospitality son una cadena que contará, con el de Barcelona, con 13 establecimientos en los cinco continentes. La faceta empresarial del actor parece estar en completa expansión ya que al de Barcelona, probablemente le siga otro hotel en las Islas Baleares y otro más -todavía en estudio- en Madrid. A sus 74 años, la voz de De Niro sigue siendo completamente reconocible de algunas de sus más famosas interpretaciones en el cine, desde Toro Salvaje, Taxi Driver o Despertares. Como director, De Niro confesó que se le hace muy costoso emprender un nuevo proyecto: “Tenía planeado hacer dos películas más pero exige un compromiso muy duro y hay que tenerlo muy claro. Sí tenía pensado hacer una segunda parte del Buen Pastor –la película que dirigió en 2006- pero supone un trabajo ímprobo. Me pasa como a Sísifo que me cuesta levantar mucho una piedra cuesta arriba cada día”. Se mostró muy satisfecho del resultado The Irishman, la cinta dirigida por Martin Scorserse, que protagoniza junto con Al Pacino y que distribuirá Netflix: “Hoy en día son los que tienen capacidad económica y de apoyar los proyectos que cuestan dinero”.

Como empresario, De Niro explicó que el proyecto de Barcelona fue complicado de cerrar. “Empezamos a hablar hace cuatro años, no fue algo rápido”, apuntó Jordi Mestre, presidente del grupo Selenta y vicepresidente del Barça. Tenía claro que querían un hotel en Barcelona pero lo que costó más fue determinar dónde. De hecho, se estudiaron otras ubicaciones como el Reina Sofía. Las primeras conversaciones empezaron en 2014 pero no fructificaron. Dos años más tarde se retomaron, una aproximación en la que se involucró el tenista Rafa Nadal.

El Nobu Hotel Barcelona supondrá la remodelación toral del Torre Cataluña y de sus 259 habitaciones. La primera fase se culminará este año y supondrá la renovación de las zonas nobles del hotel: la recepción, los salones, las suites y, sobre todo, el restaurante de la planta 23. “Me encanta este proyecto porque admiro la cocina española y tengo buena relación con chaifs de aquí como Ferran Adrià. Valoro especialmente la calidad de los productos de la cocina española, especialmente el marisco y todas las verduras. Además, sostengo que la cocina japonesa y la de aquí tiene muchas similitudes porque es simple, saludable y fresca”, comentó Matsuhisa. La reforma total, a cargo del arquitecto y diseñador David Rockwell, convertirá el Torre Cataluña en un hotel de lujo, con la innovación y exclusividad de la firma americana y con las señas de identidad de los Nobu: un interiorismo inspirado en el arte japonés de Kintsugi.