En Marea activa una consulta a las bases sobre la dimisión de una diputada

El Consello das Mareas, órgano de dirección de En Marea, ha activado el proceso para la convocatoria de una consulta no vinculante a las bases sobre la continuidad de Paula Quinteiro, la parlamentaria que se vio envuelta en un altercado en Santiago con la policía a mediados del pasado mes de marzo. La consulta podría celebrarse en un plazo de "dos a tres semanas", según han informado Gonzalo Rodríguez y Victoria Esteban al término de la reunión del Consello, que ha aprobado por 17 votos a favor y tres en contra el inicio del procedimiento para la convocatoria. Antes, una comisión designada este sábado elaborará un expediente informativo que será remitido a la propia Quinteiro, miembro de la corriente anticapitalista de Podemos, y a los inscritos de En Marea.

El sector crítico a la dirección que lidera Luis Villares, que se opone a la dimisión de la parlamentaria, ha censurado la decisión del Consello al considerar que la consulta no cuenta con "garantías" dentro de los reglamentos internos del partido instrumental. La Comisión de Garantías del partido emitió esta semana un informe en el que avalaba esta posibilidad, aunque matizaba que la opinión de las bases no sería vinculante y que la dimisión de Quinteiro corresponde únicamente a la propia diputada.

El resultado de la pregunta a las bases será, pues, una "opinión política" sobre la continuidad o no de Quinteiro como representante de En Marea en la Cámara gallega. El reglamento del partido instrumental estipula que la revocación del cargo de un representante público debe hacerse por otra vía que, por el momento, no contempla la dirección política. "No consideramos ese escenario. Eso es solo especulativo", ha indicado Gonzalo Rodríguez cuestionado sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento de revocación.

La dirección de En Marea considera que los inscritos conforman el "origen de la legitimidad" tanto de los órganos políticos como del grupo parlamentario, por lo que, en caso de que exista una "divergencia" entre ambos, son las bases quienes tienen la capacidad para "resolverla". Desde que salieron a la luz los hechos en los que se vio envuelta Quinteiro, los órganos políticos de En Marea (Consello y coordinadora), controlados por militantes que no pertenecen a Podemos, Anova o Esquerda Unida, piden su renuncia mientras la mayoría del grupo parlamentario respalda su continuidad.

Discrepancias sobre los estatutos

El Consello das Mareas celebrado en Santiago este sábado contó con la participación del portavoz orgánico y parlamentario del partido instrumental, Luís Villares; y con tres representantes del sector crítico, enfrentado a la dirección de En Marea tras las elecciones internas de comienzos del año 2017.

En caso de que Quinteiro presente su renuncia antes de la realización de la consulta, ésta se "paralizaría", según ha explicado Gonzalo Rodríguez, que ha defendido la validez de esta convocatoria. Esgrime que los estatutos establecen que podrán llevarse a cabo consultas a las bases sobre asuntos de "especial relevancia política" y sostiene que el caso Quinteiro compromete "los objetivos" marcados por En Marea en su propuesta política, que pasa por "ser absolutamente estrictos" con su "exigencia ética". Esta interpretación fue avalada por la Comisión de Garantías que, sin embargo, recordó que las bases no podrían emitir una opinión "vinculante" y que la dimisión "es un acto voluntario que es exclusivo de la persona electa".

El sector crítico discrepa de la interpretación de los estatutos por parte de la dirección, como expuso en declaraciones a los medios a la salida de la reunión Gladys Afonso. Afonso ha apuntado que la consulta "no cumple con las garantías" que establecen "el reglamento y estatutos" de En Marea, porque en ellos figura que podrán realizarse consultas "siempre que tengan motivos políticos, sociales y económicos".

Los críticos opinan que el caso de Quinteiro no entra dentro de estos parámetros y que la intención de la coordinadora es disfrazar de consulta a las bases lo que, a sus ojos, es un proceso de revocación de cargo que debería realizarse por otras vías. "No estamos de acuerdo y no vamos a participar, porque tampoco respeta las garantías procesales y de autodefensa de la compañera", ha remarcado Afonso, que ha hecho un llamamiento a "recuperar los acuerdos fundacionales" aprobados en la asamblea de Vigo y a "trabajar" para dar voz "a los problemas de la gente".