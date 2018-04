Los socialistas valencianos concluyen que en su financiación solo hay dos donaciones “incorrectas” en Benidorm

El PSPV-PSOE ha presentado este viernes un informe sobre la auditoría interna que anunció hace un mes, cuando salió a la luz la investigación judicial sobre la financiación de su campaña electoral de 2007. La magistrada de Valencia que instruyó el procedimiento lo archivó en un auto en el que indicó que lo hacía porque los hechos habían prescrito, a pesar de haber hallado indicios de delito. Los socialistas concluyen ahora su propia revisión manteniendo que no hubo financiación ilegal y que la única mancha observada son las donaciones realizadas de "manera incorrecta" por dos empresas de Benidorm.

La consecuencia de ello es que no existen "responsabilidades personales" y por tanto nadie debe asumir responsabilidades en el partido.

El vicesecretario general de los socialistas valencianos, Manuel Mata, y la diputada Ana Barceló han comparecido en la sede de los socialistas valencianos, y han explicado que aunque el partido no dispone de buena parte de las facturas de los años 2006, 2007 y 2008, porque no está obligado a ello, sí conserva apuntes contables de los pagos realizados.

Los papeles investigados por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que fueron entregados a la policía por el presidente del PP de Alicante, José Ciscar, apuntaban a que tanto el PSPV-PSOE como el Bloc habían encargado sus campañas de 2007 a la agencia Crespo Gomar. Y que esta había cobrado parte de los gastos derivados no de las formaciones políticas, sino de empresas.

La magistrada cerró las pesquisas de la financiación y remitió a cuatro juzgados las posibles adjudicaciones irregularidades a dicha agencia por parte de los ministerios de Sanidad y Vivienda y los Ayuntamientos de Gandia y Benidorm, gobernados entonces por el PSOE.

El informe presentado por el PSPV subraya que en la investigación interna, en la que además de documentación se ha entrevistado a responsables del partido en aquella época, no se han "detactado pagos de terceros referidos a la campaña autonómica de 2007".

Todavía más, según han asegurado Mata y Barceló, Crespo Gomar "no hizo nada para la campaña", que costó en total 999.919 euros.

El PSPV ha afirmado que la agencia sí realizó trabajos fuera de campaña para el partido en los años investigados por importe de 400.504 euros, y que todos ellos fueron abonados directamente por la formación.

"Estamos convencidos de que no hay dentro de la organización nadie que haya tomado una decisión que sea delictiva antes y que haya prescrito ahora", ha dicho Mata. "No hay nadie que concretamente haya articulado una trama y no podemos satanizar a una persona o a dos o a tres porque no ha habido ningún comportamiento irregular detectado para organizar no se sabe qué", ha dicho.

La única irregularidad detectada, que el PSPV no considera que alcance el rango de ilegalidad, son las donaciones "deficientemente tramitadas" por parte de dos empresas a la agrupación socialista de Benidorm, Hospimar 2000 y Quick Meals, que abonaron 17.000 euros para pagar "material de propaganda" electoral.