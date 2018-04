“Esta justicia es machista”, corean en València contra la sentencia de La Manada

"¡Esta justicia es machista!" o "¡Esta justicia es una mierda!" han gritado este mediodía centenares de personas concentradas a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València para protestar por la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre La Manada, que condena a sus cinco miembros a nueve años por abusar sexualmente de una joven de 18 durante los sanfermines de 2016.

La fiscalía pedía más de 22 años para los acusados al considerar que se había cometido un delito de violación pero el tribunal no lo estimó así y la ola de indignación en la calle corrió como la pólvora a lo largo de la tarde de ayer en las principales capitales españoles, donde se produjeron concentraciones multitudinarias de protesta.

Los asistentes han exhibido una pancarta con el lema "No es abuso, es violación", han roto fotografías de los condenados y han coreado lemas como "tranquila hermana, aquí está tu manada", "no es no, lo demás es violación", "esta Justicia es machista", "justicia patricarcal, justicia criminal" o "qué casualidad que uno es picoleto y otro militar".

"Es un fallo injusto y machista", comentaba Isabel Ortíz, miembro de la asociación de Yayoflautas valenciana, a la vez que lamentaba el maltrato sistemático a las mujeres. Entre los manifestantes estaba el diputado de Compromís Joan Baldoví, que ha acudido a la concentración acompañado de otros miembros de su partido.

Ricardo, de 36 años y funcionario de Justicia, ha salido manifestarse a la puerta. "Los jueces se equivocan, porque aunque es cierto que el límite entre la intimidación y la prevalencia es muy difuso, en este caso hay cinco hombres que rodean a una mujer y la meten a la fuerza en un patio. Si la jurisprudencia dice otra cosa, igual es hora de cambiarla".