Miles de personas protestan en Valencia por la sentencia de La Manada

Miles de personas se han concentrado este jueves ante las puertas del Ayuntamiento de València para protestar contra la sentencia a La Manada. No es abuso es una violación, No es no y La manada somos nosotras, se leía en las pancartas que coreaban los participantes.

Los manifestantes se han concentrado a las siete de la tarde frente al Ayuntamiento de València, al igual que en otras capitales españolas, tras conocer la resolución judicial que condena a nueve años de cárcel a los cinco miembros de La Manada.

La marcha ha partido de la plaza del Ayuntamiento de València hasta acabar frente a la sede de la Delegación del Gobierno, en la céntrica calle Colón. Elisa David, funcionaria de prisiones, se ha acercado con su hijo pequeño a la convocatoria. “Estoy aquí porque me ha generado mucha repulsa la sentencia. Doy clases en la cárcel y veo continuamente penas enormes para gente que apenas ha hecho nada. Esta, a cuatro consentidos, me parece irrisoria”, ha señalado.

A la protesta han acudido representantes políticos como la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra, la teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, y el secretario general de Podem, Antonio Estañ, entre otros.