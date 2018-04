Cine de autor y de apoyo a los directores más jóvenes

El D'A Film Festival Barcelona, el certamen que reúne lo mejorcito del cine de autor, arranca el jueves próximo con el estreno en España de Chesil Beach, le película inglesa dirigida por el reconocido dramaturgo Dominic Cooke que se estrena con ese proyecto en el cine. La cinta, basada en la novela homónima de Ian McEwan, recrea la Inglaterra de los años sesenta de prejuicios y silencios y está protagonizada por la actriz Saoirse Ronan, nominada en los pasados Óscars por su interpretación en Lady Bird, y por Billy Howle, un joven actor con interpretaciones ya remarcables, como la que tuvo en Dunkerque. Después del pistoletazo de salida, serán 100 películas —87 largos y 13 cortometrajes— las que conformarán la oferta de este año del Festival d'A que en esta ocasión suma la sala Zumzeig de Sants a los cines donde se podrán visionar los trabajos: los Aribau, el Auditorio del CCCB y la Filmoteca de Cataluña.

Las buenas cifras del D'A avalan la trayectoria de un festival que tiene como objetivo principal hacer visible el cine que no accede al circuito comercial, el conocido como cine independiente. La de este año será su octava edición con un suma y sigue constante. El año pasado el D'A tuvo 15.000 espectadores, un 15% de incremento. Las cintas que se podrán ver en el D'A de 2018 son un amplio reflejo de la producción cinematográfica mundial ya que este año reúne a 30 países. El peso de la producción española es del 34% y del centenar de proyectos, 33 han sido dirigidos por mujeres. 17 del total son óperas primas. Esas dos condiciones reúne, precisamente, Ana de día, la primera película que dirige Andrea Jaurrieta, directora salida de la fábrica de talentos de la ESCAC. Un film que cuenta con Ingrid García-Jonsson (Hermosa juventud) como protagonista y que será el que ponga el broche final del festival.

Diez días “de festín de buen cine dirigido a un público diverso como es el barcelonés”, apuntaba el director del D'A, Carlos R. Ríos. Fiel a su idea, el Festival de Cine de Autor quiere “apoyar a los directores jóvenes con talento y acercar un cine no comercial al gran público”, añadía. Con más o menos margen de error, el 60% de la creación cinematográfica que pasa por las pantallas del D'A no llega a las salas. Prueba de la voluntad de ser un empujón a la autoría más joven es que este año la sección Talents, la competitiva y dotada con un premio de 8.000 euros, está dedicada a directores que cuenten con dos películas como máximo en su filmografía: “es claramente donde apostamos por los nuevos nombres, o menos conocidos”, comentaba el director del festival. En ese apartado se exhibirán 16 cintas, algunas ya con un paso por otros festivales, como Con el viento, ópera prima de Meritxell Colell, que se estrenó en la Berlinale, o A estación violenta, su primer proyecto de Anxos Fazáns, basada en una novela de Manuel Jabois. Como también lo es More, del turco Onur Saylak, que fue premiada en el Festival de Cine de Valladolid. En la misma sección se encuentran títulos de directores emergentes como el argentino Pablo Giorgelli con Invisible, que aborda el tema tabú del aborto en Argentina, Person to person, del director norteamericano Dustin Guy Defa, una película definida por el D'A como “film indie del año” o Tiempo compartido, una sátira feroz de la clase media de Mexico de Sebastián Hoffman.

El D'A de este año, que ha tenido un presupuesto de 355.000 euros, cuenta con la presencia de 35 directores de cine: “sin duda, es otro de los signos del festival, poder ofrecer al público no solo la película sino la posibilidad de conocer e intercambiar opiniones con los autores”, afirmaba Ríos. Estará, por ejemplo, el director japonés Nobuhiro Suwa a quien el festival dedica este año su retrospectiva en colaboración con la Filmoteca de Catalunya, donde se exhibirá El león duerme esta noche, su último trabajo.