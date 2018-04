Malestar en el PP por la resistencia de Esteller a renunciar a una de sus actas

La dirección del Partido Popular, tanto la nacional como la catalana, está molesta con Àngels Esteller al acusarla de resistirse a renunciar a uno de los dos cargos públicos que ocupa. Esteller es concejal del Consistorio de Barcelona y, desde enero, es también diputada en el Congreso tras la marcha de Jorge Moragas, nombrado embajador representante permanente de España ante la ONU en Nueva York. La regidora recuerda que desde el primer día ya avanzó que dejaría uno de los dos cargos y que está tratando con la dirección cual es la mejor salida para serle útil al partido.

Esteller, que percibe el salario como edil y cobra dietas como diputada, afirma que está tratando el asunto con la dirección en "un clima de total normalidad" para saber dónde puede ser más útil al partido. "La estamos ultimando y es inminente", apuntó ayer señalando que si acaso el malestar será solo de una parte del partido. Miembros de la cúpula afirman, sin embargo, que la situación es insostenible y que Esteller está dilatando demasiado una decisión que consideran que le corresponden solo a ella. La dirección admite que el partido ha perdido mucho peso institucional en las últimas elecciones y que no puede ser que alguien ocupe dos puestos. Sin embargo, Xavier García Albiol, presidente del PP catalán, es diputado en el Parlament y concejal por Badalona y hasta hace poco era senador por designación autonómica en consonancia con la tradición del partido de que todos los presidentes tuvieran un cargo en la Cámara Alta.

El Partido Popular tiene ahora tres regidores en Barcelona –pasó de 9 a tres en las elecciones municipales de 2015-; cuatro diputados en el Parlament –frente a los 11 que cosechó en las elecciones del 27-S- y seis en los comicios generales de 2016. En total, son 13 cargos públicos cuando no hace tanto eran casi el doble. Por todo ello, la dirección exige a Esteller que prescinda de una de sus dos actas para dejar paso a otro de sus compañeros.

"Es una decisión de equipo. Estamos valorando donde puedo ser más útil al partido. Llevo toda la vida y jamás he pensado en mí", afirma Esteller

La histórica concejal admite, eso sí, que ha habido factores que han dilatado el desenlace. "Pero no es una cuestión personal. es una cuestión de equipo", insiste. "Estamos valorando donde puedo ser más útil para el partido. Llevo toda la vida y jamás he pensado en mí. Quien me conoce lo sabe". Esteller niega, en contra de lo que sostienen otras fuentes del PP, que quiere que la formación le indique que cargo debe elegir para saber si tendrá más recorrido en el Ayuntamiento o en el Congreso. "No es cierto. No negocio nada. Jamás he pedido que me aseguren nada. Soy abogada y el día que sea necesario volveré a mi profesión", asegura Esteller, considerada siempre una política disciplinada, alejada de conflictos y muy próxima a Alberto Fernández Díaz, líder del grupo municipal de PP en Barcelona.

La dirección admite que el partido ha perdido mucho peso institucional y que no puede ser que un electo ocupe dos cargos

La decisión que tome a Esteller puede afectar de entrada a dos vicepresidentes del partido: si renuncia al acta de concejal ascendería el exdiputado y expresidente del PP en Barcelona, Alberto Villagrasa. Y si prescinde del Congreso lo haría Manuel Reyes, exalcalde de Castelldefels y portavoz adjunto del PP en la Diputación. La dirección no oculta que su renuncia puede beneficiar a otros compañeros y aclara que el partido no puede todavía aclarar qué candidatos postulará para las elecciones. La convención que el PP celebró en Sevilla este mes no ha despejado la incógnita. La gran duda es si Fernández Díaz se presentará a las elecciones. La opción de que la exdiputada Esperanza García, que tomó fuerza en otoño, sea la candidata se ha enfriado y parece descartada.