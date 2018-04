Miles de personas reclaman pensiones dignas en las grandes capitales valencianas

Miles de personas se han manifestado hoy en Castellón, Valencia, Alicante y Elche, convocadas por los CC OO-PV y UGT-PV, en defensa de un sistema público de pensiones digno. Esta protesta se produce un día antes de la convocada por la la Coordinadora Valenciana en Defensa de las Pensiones Públicas, anunciada para este lunes 16 de abril.

En la pancarta de cabecera podía leerse: "No a la congelación de las pensiones, no a los recortes sociales". Los participantes han arrancado la marcha en la capital valenciana con lemas como Contra les retallades, pensionistes indignades!, ¡No faltan pensiones, sobran ladrones! o Diners de les autopistes per als pensionistes!

Micrófono en mano, el secretario general de CC OO-PV, Arturo León, ha descartado como receta política en España la bajada de impuestos y también ha rechazado una nueva reforma laboral: "Necesitamos incrementar los ingresos para que el sistema de pensiones sea sostenible", ha dicho.

Por su parte, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha pedido "un Estado fuerte, que no haga más débiles a los débiles. Necesitamos una tributación justa y progresiva".

"No somos trastos viejos, queremos seguir siendo agentes activos en esta sociedad", han reivindicado desde la federación de pensionistas de los sindicatos.

ampliar foto Un vecino de Valencia anima desde el balcón la manifestación en defensa de unas pensiones dignas.

Coreando consignas en favor del las pensiones y contra el Gobierno y provistos de banderas y globos, los manifestantes han llegado desde la plaza del Ayuntamiento hasta la Delegación del Gobierno donde han intervenido además de Sáez y León, responsables de los jubilados de ambos sindicatos y el portavoz de la Coordinadora de Gente Mayor.

Ambos han coincidido en la necesidad de derogar el Real Decreto de 2013 que reformaba el sistema de pensiones y la reforma del mercado laboral que, según León, ha provocado "problemas de ingresos en el sistema y puesto en solfa su viabilidad".

También ha apuntado a una reforma fiscal para igualar la presión fiscal a otros países europeos para mejorar la protección y el servicio público de pensiones con "impuestos" y ha reclamado "consenso económico y social" para garantizar el sistema "como ocurrió durante el Pacto de Toledo". De la misma forma, Sáez ha llamado a los partidos políticos y a la sociedad a tomar conciencia del problema y a "buscar soluciones consensuadas".