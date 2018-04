Pisarello solo asiste a tres de las 11 comisiones de gobierno

El Ayuntamiento de Barcelona se reúne cada semana, normalmente los jueves, en las denominadas comisiones de gobierno para marcar las líneas de acción del ejecutivo municipal. Siguiendo las actas de las reuniones celebradas en lo que va de año, la comisión de gobierno se ha reunido 12 veces. El acta de la última comisión no se ha publicado pero sí la de las 11 comisiones anteriores. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, solo ha asistido a tres de estas importantes reuniones, según consta en los documentos.

Las reuniones, presididas por la alcaldesa Ada Colau, están integradas por los tenientes de alcalde y los concejales del equipo de gobierno y se aprueban, por ejemplo, los presupuestos, las ordenanzas y el plan actuación municipal. En cada una de las comisiones, el secretario municipal confecciona un acta donde se recogen los acuerdos alcanzados junto con las asistencias y ausencias de los regidores.

Gerardo Pisarello es la mano derecha de Ada Colau. Tras la expulsión del gobierno municipal del PSC, en noviembre de 2017, el primer teniente de alcalde es uno de los ediles que acumulan mayor responsabilidad, sobre todo económica. Ya tenía las funciones de portavoz, relaciones institucionales, planificación estratégica, empleo, presupuestos y hacienda, pero tras la salida de los socialistas también se convirtió en el máximo responsable de promoción económica de la ciudad, coordinación de la presencia municipal en la Fira, la Fundación Mobile o el Consorcio de la Zona Franca, la marca Barcelona, y las relaciones con la Generalitat y el Gobierno español.

Si se cotejan las fechas de las pasadas comisiones de gobierno con la agenda pública de Pisarello es fácil descubrir algunos de los motivos por los que el primer teniente de alcalde causó baja. El pasado 11 de enero se celebró la primera comisión del año a la que sí que acudió. El 18 de enero se ausentó. Esa misma mañana se reunió en el Consistorio con el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech. El 25 de enero tampoco participó en la comisión, pero sí lo hizo en una rueda de prensa donde se presentó un fondo de crédito municipal para financiar proyectos y empresas de economía social y solidaria. El 1 de febrero causó baja en la comisión, pero sí que acudió a un acto en apoyo al Mobile World Congress. El 8 de febrero tampoco acudió a la reunión pero sí que participó en una rueda de prensa para presentar las actividades de la Barcelona Mobile Week. El 15 de febrero sí que participa en la reunión pero el 22 no lo hizo sin que hubiera ningún acto que se solape con su agenda pública. El 1 de marzo se ausentó para participar en la inauguración de un congreso de autónomos.

La siguiente comisión de control debía celebrarse el 8 de marzo pero, debido a la huelga feminista, se trasladó al 9 de marzo. Pisarello no participó ese día en la reunión ya que se encontraba en Madrid, concretamente en la prisión de Soto del Real visitando al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El 15 de marzo sí participó en la reunión semanal. El 22 de marzo no lo hizo y, según su agenda, a esa misma hora se encontraba en la novena muestra de trabajos de investigación de bachillerato del distrito del Eixample.

Siempre hay quórum



Según un portavoz del Consistorio, los tenientes alcaldes y regidores en algunas ocasiones se excusan y no acuden a las comisiones de gobierno y “más en el caso del primer teniente de alcalde que tiene funciones y obligaciones de representación”. Pese a ello, la misma fuente asegura que nunca se ha suspendido una comisión de gobierno porque siempre “ha habido quórum y no se ha dejado ni de debatir ningún tema ni ninguna obligación por falta de regidores”.

La oposición es mucho más severa con Pisarello. “Que el primer teniente de alcalde no vaya a las comisiones de gobierno no se entiende si no es por desidia o desacuerdo con la alcaldesa”, critica el portavoz del PDeCAT, Jaume Ciurana. Desde Ciudadanos aseguran: “Pisarello manifiesta un profundo desinterés por la actividad municipal y menosprecia sin disimulo el trabajo de la oposición. Incluso ha manifestado públicamente que las comisiones son aburridas y carecen de interés”.

Fuentes de ERC cargan contra el primer teniente de alcalde: “Pisarello está asustado ante las pésimas expectativas electorales y se dedica más a preparar los comicios y las campañas contra los rivales que a gobernar”.

Desde el PSC argumentan: “Es inexplicable que el primer teniente de alcalde se ausente de las sesiones de trabajo y de tomar decisiones. La institución es un transatlántico y esta figura [la del primer teniente de alcalde] ha sido siempre en el organigrama quien se encarga de pilotarlo. El gobierno de Colau se encuentra sin rumbo, desbordado, aislado y va a dejar un pobre legado para Barcelona”.

La concejal del PP, Ángeles Esteller, asegura que la ausencia de Pisarello en la comisión es “un ejemplo de la pasividad y la apatía de algunos miembros del gobierno de Colau”.