El PP se persona en la causa por la financiación del PSPV y el Bloc

El Partido Popular valenciano se ha personado en la causa que investiga la financiación de la campaña electoral de 2007 por parte del PSPV-PSOE y del Bloc -partido integrado en Compromís- para poder conocer el alcance de las prácticas que se instruyen en diferentes juzgados "y poder llegar hasta las últimas consecuencias", ha manifestado este sábado la secretario general del partido, Eva Ortiz.

Un auto, fechado en enero y publicado íntegro por la SER, refleja que la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, encargada de la investigación, consideró que "indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular" de los socialistas y del Bloc —el partido mayoritario de la coalición Compromís—. Esta habría consistido, según los papeles entregados a la policía por el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Ciscar, en que varias empresas pagaron a Crespo Gomar las facturas de actos electorales que había organizado para las formaciones. Pero concluye que tal investigación debe ser archivada al haber prescrito los hechos.

Según Ortiz, el auto "no deja espacio para la alegría o el alivio" porque "habla de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación que podrían ser constitutivos de infracción penal. Habla de financiación irregular [presunto delito que la juez considera prescrito], falsedad documental con carácter continuado, de contrataciones con ministerios del Gobierno [de José Luis Rodríguez Zapatero] y habla de citaciones inminentes a miembros de estas formaciones".

La secretaria general de los populares valencianos ha considerado "una cobardía" que el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, "haya huido a China [el jefe del Consell iniciaba hoy una expedición a este país para potenciar las relaciones comerciales] porque tiene que asumir responsabilidades políticas, empezando por su asesor José Manuel Orengo [exalcalde de Gandia], a quien protege en Presidencia".

La dirigente del PP ha pedido a los grupos políticos que sustentan al Consell -PSPV, Compromís y Podem- "coherencia, responsabilidad y sentido común porque se han pasado años dando lecciones de ética y de moral y ha llegado el momento de aplicársela".

Ortiz ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mònica Oltra, que no siga "escurriendo el bulto" cuando debería actuar ante las dudas que pesan sobre su compañero de viaje electoral y la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana, en alusión al presidente de les Corts Valencianes, Enric Morera, dirigente del Bloc durante el periodo investigado.

La vicepresidenta del Consell, en la rueda de prensa posterior al pleno de los viernes, ya se ha referido a esta cuestión: "Ya hay una decisión judicial, ya hay algo tangible para aquellos que tienen que dar explicaciones. Estoy convencida de que las darán en cuanto puedan. O al menos eso es lo que se espera de ellos", ha agregado.

El vicesecretario del PSPV, Manolo Mata, explicó tras conocer el contenido del auto que del mismo se desprende que "no hay trama, no hay financiación ilegal ni dinero negro". "Hasta hoy no hemos sabido de qué estábamos hablando y, como ya lo sabemos, va a continuar nuestra comisión de investigación", ha añadido Mata, en referencia a la revisión interna de la financiación de la campaña de 2007 que anunció el partido cuando estalló el escándalo.