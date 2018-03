Dalí, objetivo de 14 fotógrafas

Un joven Salvador Dalí desnudo y bronceado bajo el sol de Portlligat (Cadaqués) o de la Toscana italiana, en un baile de disfraces en Venecia, en hoteles de la ciudad de París o en Nueva York. Son algunas de las imágenes que recoge Ellas fotografían Dalí. Una muestra que según la directora de los Museos Dalí, Montse Aguer, pretende dar visibilidad a los trabajos de 14 mujeres “modernas, viajeras y libres” que escogieron la fotografía como medio de expresión y que “tienen de común denominador a Salvador Dalí” y poner en valor la diversidad del fondo que atesoran. En total, 48 fotografías que permiten avanzar cronológicamente en la evolución de la imagen del genio ampurdanés.

Las comisarias de la muestra, Rosa Maria Maurell y Bea Crespo, han escogido estas fotografías del fondo de casi 16.000 de que dispone el Centre d’Estudis Dalinians y de la Fundación Gala-Salvador Dalí. “Seguro que echamos de menos nombres pero no están porque no los teníamos en nuestros fondo”, apuntó Aguer, que ha detallado que precisamente no hay fotógrafas españolas por este motivo. Las seleccionadas proceden de países tan diferentes como Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Polonia, Rusia o América del Norte.

Un joven Dalí, fotografiado por Gala en 1930. Fundació Gala-Salvador Dalí

La exposición permanente de este año en el castillo de Púbol tiene a Gala, “la dama del castillo”, como fotógrafa destacada. “Por primera vez descubrimos al artista a través de la mirada de su musa”, como una mujer creadora que le fotografió y supo darle una mirada diferente, apunta Aguer. Destaca la importancia que tenía en el mundo de Dalí —como se ve en la firma de sus obras Gala-Salvador Dalí—, pero también “el componente creativo y que existía una Gala antes de Dalí”. Nacida en Kazan en 1894, era una mujer culta a quien le interesaba mucho la literatura, sobre todo la de autores rusos. Gala animó a Dalí a escribir, le corrigió los primeros textos y le ayudó a publicarlos. “Es una Gala mucho más implicada en la tarea creativa de lo que podría pensarse”, subraya Aguer.

En la muestra se exponen una docena de fotos que Gala le hizo a un joven y escuálido Dalí entre 1930 y 1932, al principio de su relación amorosa en Portlligat, en las que lo inmortaliza completamente desnudo con una rama convenientemente ubicada tapando sus partes púdicas. También en París junto a Paul Éluard, su ex marido.

Valor documental

Entre las fotógrafas de la muestra hay algunas reconocidas, como la parisina Dennis Hulmann, Dennis Bellon después de casarse. Fue quien fotografió la Exposition Internationale du Surréalisme (París, 1938) y de quien destaca en sus fotorreportajes su valor documental y estético. De Karen Radkai destacan las fotografías que hizo en septiembre de 1951 a Dalí con los trajes que diseñó el pintor y Gala y creó Dior para Le bal su siècle, una de las fiestas más deslumbrantes que se recuerdan en Venecia, en casa del magnate mexicano de ascendencia vasca Carlos Beistegui, amante del lujo, arte y cultura.

El Teatro Museo amplia sus horarios El Teatro-Museo Dalí de Figueres es uno de los museos españoles que más visitantes recibe cada año. El pasado, 1,2 millones (un 6,4% más que el en 2016). Pero los responsables del centro quieren superar esta cifra. Por eso han decidido ampliar sus horarios y desde ahora estará abierto de 9 a 20 horas durante seis meses, en lugar de solo tres durante la temporada alta, y venderá entradas online con el fin de evitar colas, según anunció ayer en un comunicado la Fundación Gala-Salvador Dalí, responsable del centro. Después de un periodo de prueba desde enero hasta mediados de marzo, se ha puesto a la venta en línea todas las entradas fruto de la habilitación de una tercera puerta de acceso, una mejora de los accesos y ampliación del espacio de la consigna.

En el ámbito del retrato destacan por su belleza y composición las imágenes captadas por mujeres cercanas a Dalí como Valentine Hugo, la polifacética Gloria Braggiotti y la mecenas Anna Laetitia-Pecci más conocida como Mimi, una gran galerista que retrató a Dalí en 1936 en su finca en la Toscana.

Los trabajos de Marcia Keegan y Michelle Vincenot, quien veraneaba en Cadaqués y a finales de los 60 se encontró de forma casual con Dalí, evidencian como el genio se sirve de la fotografía para documentar los acontecimientos artísticos que organiza en los que se erige el mismo como obra de arte.

Ellas Fotografían Dalí, se complementa con un apartado documental con libros, revistas y clippings relacionados con las fotógrafas y los trabajos expuestos. Un video muestra un extracto de una entrevista a Suzy Embo donde se recoge el testimonio de sus tres encuentros con el artista y las vivencias como fotógrafa. Embo es la única que sigue viva y con su cámara consiguió captar en 1966 en un Hotel de París a un Dalí espontáneo y absorto en lo que estaba observando, ajeno a la óptica de la fotógrafa.

El trabajo de investigación inédito que han llevado a cabo las comisarias queda reflejado sobre todo al final del catálogo, en Memorabilia, donde hay testimonios directos relacionados con las fotógrafas. Según Aguer, “sienta precedente y se deberá utilizar cuando queramos investigar a alguna de estas fotógrafas”. La muestra podrá verse hasta el próximo 6 de enero de 2019.