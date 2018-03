Ignacio González dice que no ha hecho nada para “beneficio personal”

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado en el caso Lezo, ha declinado responder a las preguntas de los diputados de la Asamblea de Madrid sobre la construcción del campo de golf de Chamberí, que el juez está investigando en el marco de la Operación Lezo. "Como los miembros de la comisión saben, los hechos están sometidos a una investigación en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y las preguntas no las voy a contestar por razones obvias", ha manifestado al principio de la comparecencia y después de que la presidenta le leyera sus derechos. "No tengo nada que esconder, pero como está judicializado tengo que actuar ante los tribunales y no aquí", ha concretado.

González se ha remitido a otras comparecencias suyas en el Parlamento regional que se han producido desde el año 2007. "Muy especialmente la del año 2009 en la comisión de vigilancia de las contrataciones", ha añadido. En ellas habría explicado el procedimiento de contratación del campo de golf, "frente a las presunciones" que es lo que "todavía" siguen siendo las acusaciones a las que se enfrenta.

El juez investiga la presunta vinculación de González y miembros de su familia (su hermano y su cuñado) en supuesto pelotazo que habría implicado la construcción y adquisición del campo de golf que se edificó en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II, en pleno centro de Madrid, en el distrito de Chamberí. El instructor del caso Lezo da cuenta exhaustiva de todos los pasos que habría dado González para adjudicar de manera supuestamente irregular estas instalaciones.

Sí se ha referido González al ex fiscal jefe de Madrid Manuel Moix: “Es un profesional como copa de un pino que tiene todo mi respeto y todo mi reconocimiento por la extraordinaria labor que hace", ha dicho. Lo ha hecho después de que el diputado de Podemos Miguel Ongil haya aseguró que Moix "hasta en tres ocasiones consiguió archivar" las denuncias vecinales sobre el campo de golf cuando era fiscal de Madrid y que siguió intentando evitarle problemas una vez que llegó al cargo de Fiscal Anticorrupción.

“Todo lo que está diciendo es absolutamente mentira, ha contestado, por su parte, González. Y ha añadido: “Jamás he influido ni he podido influir en el nombramiento de Moix. Está insinuando que Moix prevarica y me parece muy grave, lo está haciendo en sede parlamentaria, pero si tiene alguna duda vaya a los tribunales, que yo sepa no han ido a los tribunales a denunciarle”.

En general, los diputados le han expuesto al expresidente diferentes cuestiones relativas al campo de golf. González ha insistido en que ya había contestado a "casi todas las preguntas en las comparecencias anteriores" y que no iba a entrar en ningún debate. Aún así, ha recalcado que le "gustaría que no fueran estas las circunstancias, porque hay muchas de ellas que no se ajustan a la realidad". Ha contestado también con silencio a cuestiones como "¿este dinero se lo quedaron parra ustedes o sirvió también para financiar al PP?". "No tiene nada que ver con el objeto de la comisión", ha dicho.

El expresidente se enfrenta, en el marco del caso Lezo, a otros dos supuestos pelotazos, que se habrían producido en la expansión del Canal de Isabel II en Latinoamérica. Una de ellas, la adquisición de la empresa colombiana Inassa, por valor de unos 100 millones de euros, 70 millones por encima de su valor. La segunda, se refiere a la compra de la mercantil brasileña Emissao. La operación costó 25 millones de euros y, según la investigación, tanto González como su hombre de confianza entonces, Edmundo Rodríguez Sobrino, se habrían beneficiado de la misma.