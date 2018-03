Tardà pide un acercamiento a los comunes y el PSC y solivianta al independentismo

En plena negociación entre las formaciones independentistas para lograr un acuerdo de investidura en Cataluña, el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso Joan Tardà ha propuesto este lunes que su partido tienda puentes con el PSC y los Comunes. En un artículo que publica en El Periódico", Tardà considera que "el republicanismo debe converger" con las fuerzas políticas favorables al referéndum vinculante, pero también con el socialismo catalán.

El planteamiento de Tardà ha sido criticado por Junts per Catalunya y la CUP, las dos fuerzas políticas con las que Esquerra negocia desde hace semanas un acuerdo para acabar con la situación de bloqueo que vive Cataluña.

Así, Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya, ha asegurado que no compartía una parte del artículo y se ha mostrado favorable a "hablar con los votantes socialistas", aunque no con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. La diputada ha asegurado en Catalunya Ràdio que el líder socialista era "cómplice del 155" y le ha acusado de "mentir" por asegurar que si Carles Puigdemont hubiera convocado elecciones no se habría intervenido la autonomía catalana.

Por su parte, el diputado de la CUP Carles Riera ha calificado de "muy preocupantes" la propuesta de Tardà y ha considerado que los puentes se tienen que tender hacia las formaciones independentistas y que lo prioritario de la investidura es el programa. Riera ha asegurado en TV3 que las manifestaciones de Tardà le han causado "perplejidad y muchísima preocupación, porque lo que tendría que hacer es tender puentes hacia el mundo independentista", de acuerdo con los resultados electorales, "y no tenderlos hacia un PSC que ha aprobado el 155".

La propuesta de Tardà ha sido recibida también con “interés”, pero a la vez con cierto escepticismo, por parte de Miquel Iceta, quien ha aplaudido la idea de hacer “un debate público y respetuoso”, pero ve lejana la posibilidad de llegar a un acuerdo. “Se tiene que producir una rectificación del mundo independentista si se quiere contar con nuestra participación”, ha remachado Iceta.

Por el contrario, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha felicitado de las reflexiones políticas de Tardà y se ha mostrado dispuesta a recoger el guante y estrechar relaciones entre los Comunes y Esquerra. Con todo, Colau ha precisado en Onda Cero que la propuesta llegaba tarde y que jamás se debería haberse producido la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.