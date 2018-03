El descuento para mujeres que le salió mal al Real Aranjuez

La imagen del Real Aranjuez lleva meses paseándose en los autobuses de su localidad. Este modesto equipo de fútbol de la regional preferente inició en verano una campaña publicitaria para captar nuevos socios, especialmente mujeres. La rotulación, que se fijó en el lateral y en la parte posterior de los vehículos, anuncia un descuento especial para ellas. Algunos vecinos y asociaciones feministas acusan al club de discriminación. Su presidente, Javier de la Hoz, lo niega. Sostiene que se trata de un incentivo para aumentar la presencia de mujeres en el estadio.

“Precio general de los abonos, 75 euros. Señoras, 60”, reza el anuncio. La distinción ha levantado ampollas en algunos ciudadanos. “No me parece justo”, señala Noelia, una joven vecina. “Se trata a la mujer como a un producto”, insiste Elena, su acompañante. De la Hoz se defiende: “No hay intención de discriminar. Crece la afición de las mujeres por el fútbol y quisimos atraerlas rebajando el precio. También se abaratan las entradas en la taquilla y hay descuento para jubilados”. La publicidad se contrató en agosto durante un mes por 800 euros y continúa en los vehículos porque Aisa, la empresa de autobuses, no ha recibido nuevas ofertas. Un portavoz de M3F, la compañía que gestiona la publicidad en los vehículos, explica que su labor se ciñe a comercializar los espacios. “No nos encargamos de diseñar las campañas, aunque alguna vez hemos rechazado alguna”.

Los paneles decoran los coches de la línea 3, que une la estación de ferrocarril con la Glorieta Nuevo Aranjuez a través del municipio, de 58.000 habitantes. “La campaña no ha surtido el efecto deseado”, confirma De la Hoz. El club, fundado en 1948, cuenta con 270 socios. Solo una treintena son mujeres. Esta temporada se han dado de alta 15 nuevos aficionados, entre ellos dos féminas. Las gradas del Estadio Municipal El Deleite, con capacidad para 8.000 espectadores, siguen contando, por tanto, con mayoría masculina. “Para incentivar la asistencia de mujeres hace falta perspectiva de género. Hay que hacer más habitables estos espacios, que nos sintamos cómodas en ellos”, señala Laura Sánchez, coordinadora de la asociación feminista local Marea Violeta.

Equipo femenino

“Hay que buscar una igualdad real a través del patrocinio de entidades femeninas y apoyar que las mujeres se dediquen al arbitraje u opten a cargos directivos o técnicos. Quizás el equipo no lo sepa, pero el anuncio es discriminatorio porque se da por hecho que a la mujer no le gusta el fútbol”, sostiene Sánchez. Su asociación va a enviar un escrito al club para quejarse. “Abaratar el abono es un parche”, insiste la activista. El Real Aranjuez tiene un presupuesto anual de 40.000 euros. La mayor parte se dedica a los desplazamientos durante el campeonato, todos ellos en la Comunidad de Madrid. Los jugadores solo reciben una ayuda simbólica mientras que la directiva no percibe ninguna retribución por su trabajo.

Aumentar el número de abonos supone incrementar el dinero disponible durante la temporada. Es solo una vía de financiación. El Ayuntamiento aporta 14.000 euros cada año y otra parte proviene de las inscripciones de jóvenes en su cantera. El Real Aranjuez cuenta con 14 equipos filiales, desde categoría alevín hasta juvenil. Uno de ellos es el femenino, creado en 2016. La coordinadora de Marea Violeta denuncia que, si un club con más de medio siglo de historia pretende incentivar la participación de la mujer en este deporte, no espera tanto tiempo para crear un equipo en el que ellas puedan hacer lo que más les gusta: jugar al fútbol.