Roures reprocha el “bajo nivel intelectual” del informe de la Guardia Civil

El empresario y fundador de Mediapro, Jaume Roures, no ve “argumentos” para que la Guardia Civil le vincule en un informe con el ‘procés’. La policía entregó el pasado 1 de febrero al juez Pablo Llarena un documento en que destaca el papel del empresario en la estrategia independentista que desembocó en el referéndum del 1 de octubre. Roures, cofundador de La Sexta y de Público, se ha mostrado sorprendido por la vinculación con un supuesto Comité Ejecutivo que aparecía en el documento denominado 'Enfocats', considerado hoja de ruta del proceso de independencia e incautado en el domicilio de Josep Maria Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

"Me ha sorprendido el bajo nivel intelectual de las personas que hicieron el informe", ha asegurado Roures. "Hacen unas conexiones y unas explicaciones que ni los niños pequeños harían", ha añadido antes de asegurar que no conoce a Jové. En algunas comunicaciones intervenidas por la policía se habla de un “abuelo” y Roures asegura que no entiende porque se le vincula con el apodado "abuelo". “No soy abuelo, aunque podría serlo", ha bromeado en declaraciones a TV3.

Sobre el centro de prensa que se habilitó en Mediapro durante el referéndum, ha dicho que allí se hicieron ruedas de prensa de otras instituciones y partidos, y que el entonces presidente del Govern hizo todas sus comparecencias en el Palau de la Generalitat.

Asimismo, ha considerado que el informe "alguna cosa tiene que ver" con dos documentales producidos por Mediapro y que fueron emitidos por TV3, uno sobre el referéndum del 1-0 y otro sobre "Las cloacas del Estado".

El empresario considera que no hay que buscar coherencia en los argumentos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena porque considera que ha elaborado "discursos a medida" con argumentarios diferentes cuando ha negado la libertad a los presos o bien cuando ha valorado la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Bruselas.

Además, acusa a la Guardia Civil de "buscar culpables para justificar su inoperancia el 1 de octubre, cuando el CNI y la policia quedaron en ridículo".