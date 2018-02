El socialista Javier Ayala (Córdoba, 1972) se convirtió el pasado viernes en el alcalde de Fuenlabrada. Licenciado en Derecho, reside en este municipio desde los seis años. Ingresó en el PSOE a los 18. Desde entonces, ha asumido diversos cargos, como presidente de los consejos de barrio, concejal de Infraestructuras, Urbanismo, primer teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal. Sustituye en el cargo a Manuel Robles, que ha estado al frente del Consistorio los últimos cuatro mandatos.

Pregunta. ¿Cuál va a ser su primera medida como alcalde?

Respuesta. Enviar una carta a la presidenta regional, exigiendo que se cumplan aquellas medidas que están pendientes en Fuenlabrada. No somos una ciudad de segunda, sino de primera. También le pediré una reunión a Cristina Cifuentes.

P. ¿Cuáles son las principales carencias del municipio?

R. Tiene que ver fundamentalmente con las deudas de la Comunidad de Madrid. Venimos reivindicando un centro de salud para el barrio del Vivero-Universidad desde hace más de seis años y nuevas infraestructuras con la carretera M-506. Como alcalde, me comprometo a exigir al Gobierno regional que cumpla. Me da la sensación de que están haciendo una política contraria a la nuestra. Nosotros entendemos que, una vez que accedes al gobierno, tienes la obligación de cumplir tu compromiso. Lo que está haciendo Cristina Cifuentes es posponer todo hasta 2019. Desde luego, sí me voy a encargar de denunciar las primeras piedras de ese año para luego dejar parados todos los proyectos.

P. ¿Se sienten abandonados?

R. No es tanto el sentirnos abandonados como el sufrir que el PP no tiene ningún proyecto para la región. Se mueven a salto electoralista y creemos que tienen que cumplir con sus obligaciones y a eso es a lo que me comprometo con la ciudadanía de Fuenlabrada.

P. ¿Qué pasó con el cinturón rojo del sur de Madrid?

R. El cinturón rojo tuvo graves problemas en el mandato anterior y ahora se ha vuelto a recomponer. Tenemos municipios muy importantes como son Móstoles, Getafe, Leganés, gobernados por alcaldes socialistas. Es verdad que nos entendemos con otras fuerzas políticas, pero eso no es nuevo para nosotros.

P. ¿El PSOE puede recuperar Alcorcón y Parla?

R. Tengo confianza en que es obligación del partido hacer los esfuerzos necesarios para recuperarlos. Esta semana me he reunido con representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) y hablaban del contraste que había con las políticas con Alcorcón y las de Fuenlabrada. Nos venían a señalar las carencias y la falta de apuesta por el movimiento ciudadano en esa ciudad. Hay que tener en cuenta que el alcalde de Alcorcón no es un ejemplo a seguir.

P. ¿Teme que al final tengan que asumir los agentes de la Bescam (policías locales sufragados porel Gobierno regional)?

R. Tenemos la sospecha de que la forma en que han sacado el nuevo decreto indica que lo que van a hacer va a ser peor para los Ayuntamientos. Y eso lo vamos a denunciar. De ninguna manera se puede consentir que después de un compromiso adquirido con todos los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, vayan a dejar esa patata caliente para los municipios. Desde el PSOE se va a habilitar un procedimiento para denunciar este abandono y que el Gobierno regional se haga cargo como hasta ahora. Creo que es la intención de la Comunidad de Madrid es la contraria, pero no se lo vamos a permitir.

P. ¿A quién pondría usted como candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid?

R. En un desayuno con el secretario regional [José Manuel Franco], quedó claro que tenemos una amplia de personas capaces de ser cabeza de cartel. Por tanto, no me atrevo a apostar, porque no lo tengo claro. Este debate puede despistar de lo importante, que es plantear un buen proyecto. Luego debatiremos el nombre.

P. ¿Es una mera coincidencia que una semana después de Manuel Robles dimitiera el alcalde de Móstoles, David Lucas?

R. Respecto a Fuenlabrada, sí que es una coincidencia. Esa mañana nos desayunamos con esa sorpresa. No teníamos ni idea y nos sorprendió a todos. Robles, que es el presidente del PSOE-M, no sabía nada.