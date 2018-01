Dicen que hay palabras que nos cambian la vida y ladridos que nos cambian el alma. Son esos ladridos que surgen de las cunetas, de las perreras o de las casas de acogida. Ladridos que transmiten angustia, soledad, impotencia, incomprensión… y para los cuales todavía no se ha inventado una palabra que los defina. Son los ladridos que se escuchan detrás de cada abandono. La campaña No lo abandones, él nunca lo haría, de la Fundación Affinity, sirvió para que mi generación fuera consciente de que un animal de compañía no es un juguete ni un objeto del que podamos deshacernos cuando pasa de moda. Hoy, 30 años después, otras muchas organizaciones se han sumado a esta lucha, pero el número de abandonos sigue siendo demasiado elevado para una sociedad moderna y avanzada como la nuestra. No podemos estar satisfechos.

En los últimos meses, sin embargo, se han dado pasos importantes tanto a escala nacional como autonómica que nos hacen ser optimistas con respecto al futuro y bienestar de nuestras mascotas. Hace menos de un mes, y tras la presentación de una iniciativa por parte de Ciudadanos, el Congreso admitió a trámite una reforma legal para que los animales dejen de ser considerados “cosas”. En Madrid, y a pesar de que todavía no cuenta con un reglamento que la desarrolle, existe una Ley de Protección de Animales de Compañía que pretende alcanzar el “sacrificio cero”. Además, desde Ciudadanos hemos propuesto el desarrollo de una estrategia regional que coordine las actuaciones contra el maltrato y el abandono y que contemple la realización de proyectos de sensibilización en todos los colegios e institutos de la región.

Pero hay que seguir. No es momento de quedarse con los brazos cruzados. Todo lo contrario. En estas fechas es cuando más hay que insistir en la compra y la adopción responsables. Desde la política podemos articular medidas que aumenten las sanciones, mejoren la financiación de las perreras o refuercen los controles y las inspecciones, pero eres tú quien tiene la última palabra.

Antes de comprar un animal, piénsatelo dos veces: la primera, para valorar si vas a poder atenderlo como merece durante toda su vida, y la segunda, para plantearte la adopción en lugar de la compra. Si lo tienes claro, no lo dudes. Adelante. No encontrarás un amigo tan fiel y tan leal como ellos.

Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.