Vivir las campanadas a ritmo de musical

No es fácil elegir entre la inmensa oferta de fin de año. Espacios que muchas veces no dan lo que prometen y se convierten en hormigueros de gente, donde no resulta nada cómodo bailar y beber. Mondo Disko siempre es un valor seguro si de música estamos hablando. Su programación no tiene nada que envidiar a lugares tan respetados como Fabrik, en Londres, o Output, en Nueva York. Para esta ocasión han decidido ceder el testigo de la noche a Konstantin Sibold. El alemán es una de las caras visibles del sello Running Back, abanderado del techno, el house y el disco más sofisticado y elegante. A unos metros de Cocó, la sala que acoge Mondo, se puede disfrutar de El Sol y la música de Trueno. Marcos In Dub, Caravaca, Landikhan y Jordi Castell están llamados a hacer de la entrada de año un momento único. Intensidad y emotividad caracterizan una de las fiestas más cuidadas de la capital.

El uno de enero ya es tradición que en Madrid se celebren las fiestas más masivas de todo el año. A Winter Story, organizador de A Summer Story, se encarga de dar vida al pabellón 7 del complejo ferial de Ifema. Entre los invitados Richie Hawtin, Marco Carola, Loco Dice mano a mano con Luciano, o nuestro artista más internacional, Paco Osuna. Mientras, Elrow, a partir de las 15.00, aterriza en Fabrik con otro plantel de grandes de la electrónica internacional: Adam Beyer, Ramiro Lopez, Rebekah, Ida Engberg, De La Swing o Tini Hessler, son algunos de ellos. Ya en la ciudad, aunque muy próximos a la Plaza de Castilla, existe la opcion de revivir los grandes momentos de la Estación en Chamartín con Stark. Viejos conocidos de aquella sala como Ismael Rivas o Alvaro Espinosa se alternan con otros nuevos como Óscar de Rivera, José González o Bianca.