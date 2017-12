Un falso retén militar para sensibilizar sobre la opresión israelí hacia los palestinos

Un muro de hormigón y una alambrada de espinas rodeaban este viernes a la entrada del salón municipal de pleno de Rivas Vaciamadrid para simular un retén militar. Un grupo de jóvenes disfrazados de militares israelíes ha reclamado la documentación a los concejales que se dirigían al edificio público. “¿Qué lleva dentro del bolso?, ¿está diciendo toda la verdad?”, le ha preguntado una de las jóvenes activistas al alcalde de la localidad, Pedro del Cura (IU). Otros como la interventora municipal, Teresa Hermida, han sido tendidos contra la pared y sometidos a un registro. Mientras en el Teatro Real el sorteo de la lotería daba el pistoletazo de salida a la Navidad, en esta localidad madrileña ha querido visibilizar “el control y la represión diaria por parte del Estado de Israel” hacia el pueblo palestino. “¿Qué hubiera pasado si los Reyes Magos no hubieran podido entrar en Belén?”, dice Eva Álvarez ataviada con un chaleco de camuflaje.

No todos los ediles han mostrado la misma voluntad de participar en esta performance. Gemma Mendoza (PP) ha atravesado rápidamente este falso check point, al igual que los concejales no adscritos, Ricardo Mur y Cristina Arévalo. Una actitud diferente ha mostrado la socialista Carmen Pérez que ha respondido a las preguntas de los activistas plantados en la puerta de la institución pública. “Estos controles los atraviesan cada día muchos niños palestinos cuando van al colegio. A nivel municipal, además de estas acciones que visibilizan, se pude contribuir no colaborando con empresas que contribuyen con el apartheid israelí”, ha dicho Aída Castillejo, concejal de Somos Rivas.

José María Álvarez, concejal de Rivas Puede, ha subrayado la importancia de reforzar la solidaridad con Palestina tras el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El alcalde del municipio madrileño manifestó su rechazo a esta maniobra y exigió a través de Twitter “el respeto al estatus conferido a Jerusalén por la ONU”. Según las resoluciones de esta organización internacional, el estatus final de la ciudad debe ser resuelto de mutuo acuerdo por Israel y Palestina. Álvarez ha destacado el compromiso del equipo de gobierno municipal con el pueblo palestino y de “lucha contra el lobby sionista”. Rivas Vaciamadrid es una de las ciudades que forma parte de la campaña internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) que busca el rechazo activo de “la colaboración económica con empresas que apoyan el sionismo”.

“En la ciudad de Hebrón estos controles están en cada calle”, dice Jorge Alfaro, de 21 años. Los cinco jóvenes activistas, que han recreado el control militar con ametralladoras en mano, hablan desde la experiencia en primera persona. El pasado septiembre viajaron a campos de trabajo palestinos junto a la asociación cultural y de cooperación internacional, Pallasos en Rebeldía, una actividad financiada por el Ayuntamiento de la localidad ripense. “Han ocupado sus casas, sus campos de cultivo, pero no hay que mirarlos con tristeza, sino con fortaleza. Los palestinos siguen ahí, sonríen. Abren sus tiendas como símbolo de resistencia. Son un ejemplo de fuerza”, cuenta Eva Álvarez, de 29 años, licenciada en derecho y ciencias políticas y defensora de la causa palestina. Este viernes a las 20.00 repetirán la acción en la Puerta del Sol. Esta vez los que se someterán al registro militar serán los Reyes Magos en su camino a Belén (ciudad cuna de la cristiandad, que hoy está rodeada por asentamientos judíos) para agasajar a Jesús.