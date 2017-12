Arrimadas se compromete a “levantar alfombras” y a hacer una auditoría de gasto si es presidenta

Rivera y Arrimadas, este domingo en Tarragona. J. Ll. Sellart / atlas

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 21 de diciembre, Inés Arrimadas, ha llamado este sábado a "enterrar la etapa negra de Cataluña con votos naranjas", y ha augurado que el 21D será una "fecha histórica" para el proceso soberanista, la de "su fecha de caducidad", porque su partido es "garantía de cambio". Arrimadas ha protagonizado un acto de campaña en la plaza Imperial Tarraco de Tarragona junto al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato por esta provincia, Matías Alonso, que ha reunido a unas 1.300 personas.

Arrimadas ha resaltado que “quedan once días” para que la “pesadilla del procés se acabe” y ha denunciado que el procés ha tapado durante años los “problemas reales de los catalanes”, como educación, sanidad o dependencia. “No nos ha traído ni una cosa buena: solo hemos tenido enfrentamientos, amenazas, discusiones y caos, ha hecho que se marchen 3.000 empresas y también el ahorro de los catalanes, que se han sentido inseguros e indefensos”. Ha anunciado también un “plan de choque” para que vuelvan a Cataluña, y ha asegurado que si accede a la presidencia acudirá a la Conferencia de Presidentes para “luchar por un mejor sistema de financiación” y por el Corredor Mediterráneo, que ha calificado de “infraestructura imprescindible”.

La candidata asegura que si llega a la presidencia de la Generalitat se compromete a “hacer una auditoría” del gasto del Ejecutivo catalán, “levantar alfombras” y destinar el dinero que se ha dirigido el procés a políticas sociales. También ha afeado a Puigdemont que los parados, los autónomos o los que están en listas de espera en la sanidad pública catalana "no se pueden ir a Bruselas, porque tienen que quedarse aquí pagando sus facturas".

Durante su intervención, Arrimadas ha asegurado que Ciudadanos es la "única garantía de cambio" en Cataluña, porque es el voto "nítido y claro" que puede "derrotar" al nacionalismo y al proceso independentista, que no ha tenido "ni la mayoría social, ni el apoyo internacional, ni la razón".

Así, la candidata a las elecciones del 21 de diciembre ha llamado a los catalanes a "enterrar la etapa negra de Cataluña con votos naranjas" y ha apelado en numerosas ocasiones al cambio en su discurso, un "cambio de rumbo" que ve "posible" en Cataluña, como apuntan varios sondeos: "El cambio es posible, no es una utopía. Ganar por primera vez al nacionalismo no es una utopía, es una realidad", ha clamado.

Arrimadas ha reivindicado así un "cambio" en Cataluña y no un "recambio de políticas nacionalistas". "Un cambio en Cataluña, señor Puigdemont, significa empezar a unir, un cambio significa preocuparse por los problemas y no generar nuevos; un cambio, señora Rovira, es mirar al siglo XXI y a Europa y no a 1714; un cambio, señor Romeva, es gastar el dinero para que no haya barracones en las escuelas en lugar de abrir embajadas para vender un proceso que nadie compra; un cambio es respetar a todos los catalanes", ha desgranado.

Arrimadas, así, ha señalado que Puigdemont ha sido el presidente "del proceso y de la confrontación", mientras que ella quiere ser la presidenta de la convivencia, de las políticas sociales, la presidenta que quiere que vuelvan las empresas".

Rivera, por el "cambio absoluto"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido que el voto a su formación representa el "cambio absoluto" en Cataluña después de cuarenta años de nacionalismo, frente al "conformismo" del PP y los "complejos" del PSC, que servirá además para "abrir una nueva etapa" en España.

En su discurso, el líder de Ciudadanos ha asegurado que "solo" el voto a la formación naranja sirve para que haya en Cataluña un "cambio absoluto" en las elecciones del 21 de diciembre: "Estamos votando un cambio absoluto tras cuarenta años de nacionalismo, y esto es lo que vais a votar con la papeleta naranja, con un proyecto integrador y con las manos limpias", ha dicho.

Según Rivera, este "cambio absoluto" no puede venir de la mano del "conformismo" del PP ni de los "complejos" del PSC, partidos que, además, han hecho un "intercambio de cromos" con los nacionalistas, un cambio que abrirá la puerta a una "nueva etapa en España" cuando Ciudadanos demuestre su capacidad de gobierno en Cataluña.

El presidente de Ciudadanos también ha cargado contra los independentistas y, en concreto, contra el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts pel Catalunya, Carles Puigdemont, del que ha dicho: "Milita en el PDeCAT, piensa como uno de ERC y actúa como la CUP".