El padre de Mohamed Aalla: “Mi hijo no hizo nada”

Brahim Aallaa, padre de Youssef, Said y Mohamed Allaa. PAU BARRENA (AFP) | efe

Brahim Aalla, padre de Mohamed Aalla, dueño del Audi A3 que atentó en Cambrils (Tarragona) la madrugada del pasado viernes, ha asegurado este miércoles que su hijo "no hizo nada" más allá de dejar el coche a su hermano. Después de que su hijo, que ha quedado en libertad provisional, llegara a su domicilio de Ripoll esta madrugada, Brahim Aalla ha afirmado estar "contento porque está en casa". El hombre es padre también de Said Aalla, que fue abatido por la policía cuando iba a atentar junto con otros cuatro miembros de la célula en Cambrils, y Youssef Aalla, a quien la investigación da por muerto en la vivienda que explotó en Alcanar (Tarragona).

Mohamed Aalla fue puesto en libertad provisional ayer por la Audiencia Nacional al considerar que "los indicios existentes" no son "suficientemente sólidos como para poder decretar una medida tan excepcional como la de prisión preventiva". Según el juez, su papel de momento se limita a "aparecer como titular del vehículo Audi A" con el que se cometió el atentado, si bien "todos los datos hasta la fecha recopilados hasta la fecha indican que el verdadero propietario del mismo era su hermano Youssef Aalla".

El joven llegó de la Audiencia a Ripoll en taxi, que fió a Mohamed Aalla hasta la localidad, donde la familia le abonó la factura porque él no llevaba dinero en ese momento. "Nosotros no sabemos nada. Han cogido a Mohamed también. Pero él no ha hecho nada", ha añadido el padre, quien ha afirmado que había dejado el coche a su hermano que, según dijo a la familia, estaba buscando empleo en Tarragona desde hacía un mes.