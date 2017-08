Los Reyes visitan a víctimas del atentado terrorista de Barcelona

Los Reyes, a su llegada al hospital de Sant Pau de Barcelona. Quique García EFE / ATLAS

"Este atentado vil y cobarde, asesinato que nos ha conmocionado, no podrá con nosotros ni con nuestros valores ni nuestra democracia", ha afirmado hoy el rey Felipe, después de visitar a algunas de las víctimas del atropello mortal del jueves en la Rambla de Barcelona. Acompañado de la reina, el monarca ha explicado que, con su visita a los hospitales del Mar y de Sant Pau de Barcelona, donde se concentran 22 de los 50 hospitalizados, ha querido trasladar "el abrazo de todos los españoles, catalanes, barceloneses y de todo el mundo que les querrían dar".

Felipe VI ha anunciado su intención de trasladarse esta tarde junto a la reina Letizia a La Rambla, donde se produjeron los hechos que acabaron con 13 personas y más de un centenar de heridos. Lo hará acompañado del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Mañana también tiene previsto asistir a la misa de homenaje a las víctimas que se celebrará en la Basílica de la Sagrada Familia.

El monarca Ha asumido como propio el grito de "No tinc por!" --"No tengo miedo"-- con el acabó ayer viernes el minuto de silencio en la plaza de Cataluña, al que acudió, y ha destacado: "No tenemos miedo ni lo tendremos en el futuro".

En ese sentido, ha puesto como ejemplo cómo ayer, la mañana después del atentado, la gente volvió a recuperar el popular paseo barcelonés e icono turístico. "Vuelve a ser de todos", ha celebrado. En sus declaraciones, las primeras tras el atentado, también ha agradecido el trabajo de los equipos sanitarios y de las fuerzas de seguridad, así como las muestras de "cariño, apoyo y solidaridad" recibidas en el último día.

Felipe y Letizia han visitado a parte de los afectados en una mañana en la que han visitado los hospitales del Mar y de Sant Pau. Han ido acompañados en ambos centros por la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, y el consejero catalán de Salud, Toni Comín. En ambos centros han saludado a los equipos directivos y médicos de los hospitales.

Según Protección Civil de la Generalitat, en estos momentos los hospitales catalanes atienden a 54 personas de los atentados de Barcelona y de Cambrils. De ellos, 12, todos por el atropello masivo en la Rambla, son críticos. 78 personas han sido dadas de alta desde su ingreso.