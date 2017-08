Atentado en Barcelona y Cambrils, últimas noticias en directo

Francia ha “reforzado” los controles fronterizos con España para impedir una eventual fuga de miembros de la célula terrorista que atentó en ayer Cataluña, ha dicho el ministro francés del Interior, Gérard Collomb.“Hoy hay una persona huida (el conductor de la camioneta) y puede que haya otros miembros de esa célula, no lo sabemos”, ha añadido. Informa Silvia Ayuso desde París.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias , ha querido trasladar hoy un mensaje de "fraternidad" y un "abrazo emocionado" a Barcelona, ciudad referencia en "tolerancia, libertad y diversidad", cualidades que "no van a robar los terroristas y los fanáticos": " Hoy todos y todas somos Barcelona ", ha dicho.

Moussa Oukabir, presunto implicado en el atentado de este jueves en Barcelona y que los Mossos d'Esquadra buscan como presunto autor del atropello de La Rambla, no tiene antecedentes y tiene Número de Identidad de Extranjero (NIE) desde 2005 , han indicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. El sospechoso, de origen marroquí, tiene 17 años y cumplirá 18 en octubre.

El grito "No tinc por" ha protagonizado los actos de condena en la Plaza Catalunya.

El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha anunciado que entre las 13 víctimas del atentado de ayer en la Rambla de Barcelona hay "algunas" de nacionalidad española, aunque no ha podido cuantificar cuántas ni precisar el país de origen del resto de fallecidos. De momento, son tres los españoles que ha perdido la vida.

Los Mossos confirman que están buscando a Moussa Oukabir, pero "aún no se ha concluido que sea el conductor de la furgoneta. Es objetivo policial", informa Rebeca Carranco

"No tinc por" (no tengo miedo) , gritan los asistentes a la Plaza Cataluña después del minuto de silencio en homenaje a las víctimas. El Rey ha sido recibido con aplausos a su llegada.

Tras el minuto de silencio en la plaza de Catalunya la multitud ha empezado a aplaudir y a gritar "no tengo miedo". La ovación está siendo interminable

El hombre encontrado muerto en el vehículo que embistió este jueves a un agente de los Mossos en un control de la avenida Diagonal falleció por heridas de arma blanca y no por disparos de los agentes, por lo que la policía investiga ahora la posible relación del suceso con el atentado de Barcelona.

Los Mossos buscan la relación entre los ataques de Barcelona y las detenciones de Alcanar y Ripoll. "Estamos en contacto con todos los cuerpos policiales para recoger toda la información para identificar a los terroristas abatidos, ha asegurado Joaquim Forn en TV3. El consejero de Interior pide tiempo para aclara los hechos, cuando no han pasado ni 24 horas del atentado en la capital catalana.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañados del conseller de Salud, Antoni Comín, se han desplazado al Hospital de Sant Pau a las diez de la mañana y a las once menos cuarto lo harán al Hospital del Mar, para visitar a los heridos.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha calificado este viernes de "miserable" mezclar los planes independentistas del Govern con los atentados terroristas de este jueves en Barcelona y de esta madrugada en Cambrils (Tarragona) y ha afirmado que estos ataques no van a cambiar su "hoja de ruta", según informa EFE.

Las recomendaciones de los Mossos para asistir al minuto de silencio en Plaza Cataluña: acceder a pie y no llevar mochilas ni bolsas grandes. También se informa de que se harán controles de seguridad previos https://twitter.com/mossos/status/898445318513201152

El consejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, ha informado en declaraciones a la Cadena SER que se cree que los autores forman parte de una misma célula terrorista , pero todavía no pueden confirmar esta hipótesis. Tampoco ha descartado que uno de los muertos en Cambrils sea el autor huido del atentado de Barcelona y ha confirmado que en este último atentado no había ningún material explosivo.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha asegurado que según las investigaciones policiales no parece que los yihadistas que han atentado en Barcelona y en Cambrils (Tarragona) este jueves y la madrugada de este viernes, respectivamente, tuviesen antecedentes que les vinculasen con este tipo de terrorismo.

Comunicaciones. Metro y autobús de Barcelona no pararán este viernes en La Rambla a causa del perímetro de seguridad establecido en el lugar del atentado. La Línea 3 del Metro no paran en las estaciones contiguas de Liceu y Drassanes; los autobuses no circulan por La Rambla ni por el lado Llobregat de la plaza Catalunya, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).