En las terrazas, los supermercados, los andenes de la estación de tren y de autobuses. En las calles y las playas. Benicàssim ya es territorio FIB. A 24 horas para que la 23ª edición del Festival Internacional de Benicàssim levante oficialmente el telón, el municipio costero castellonense ha recibido ya a más de 9.000 seguidores del certamen indie.

Desde el lunes, con las zonas de acampada ya en marcha y las taquillas para el canje de las entradas por pulseras abiertas, disfrutan de unas pequeñas vacaciones de sol y playa previas a la vorágine ligada a cuatro jornadas de conciertos, que atraerán a más de 50.000 personas diarias. “Anoche cerramos el cambio de entradas por pulseras con un balance de 9.000; la mayoría de camping pero también tickets de día y abonos para dos y tres jornadas”, explican a EL PAÍS desde la organización del festival.

El acento british suena en los albores del FIB más multitudinario –en 2016 congregó a 170.000 personas y este año estima superar las 200.000- y con más medidas de seguridad de su historia. La mayor parte de la avanzadilla fibera es británica, pero en las calles de Benicàssim también se oye español. “El perfil de público que tenemos, de momento, es 60% extranjero y 40% nacional y creemos que esa va a ser la tónica de la edición”, señalan desde el departamento de comunicación del FIB.

Dentro del público internacional, Reino Unido se postula de nuevo como primer país emisor. El año pasado, el 48% de asistentes eran ingleses e irlandeses; el 46% procedía de España —con un incremento respecto a ediciones anteriores— y un 6% llegó de otros países europeos.

A ello ayudan los vuelos regulares desde Reino Unido —Londres y Bristol— hasta el aeropuerto de Castellón. Aunque los fibers llegan a Benicàssim por todos los medios de transporte posibles. Coche, autobús o tren. Entre el 10 y el 17 de julio, Renfe ha puesto a la venta 15.000 billetes adicionales para los trenes de Larga Distancia y se han reforzado 70 de estos convoyes, que duplicarán su capacidad en los trayectos más demandados: Barcelona-Castellón-Valencia; Barcelona-Benicàssim-Castellón y los trenes que unen Alicante con la costa benicense.

El FIB cuenta este año con tres zonas de acampada que suman 23.500 plazas. CampFest —gratuita para quienes tienen abono, con capacidad para 20.000 personas, un 40% más—; VillaCamp, en el centro del pueblo, con instalaciones ampliadas y sus 2.000 plazas agotadas desde hace casi dos meses; y BlueCamp, con capacidad para 1.500 personas.

Cartel

Del 13 al 16 de julio, el FIB desplegará un cartel que lideran Red Hot Chili Peppers, Kasabian, The Weeknd, Foals y Deadmau5, junto a referentes nacionales como Los Planetas.

El escenario principal, Las Palmas, lo inaugurarán mañana The Weeknd, Bonobo (live), Srormzy, Ride, Belako y Sunflower Bean. Foals, Deadmau5, Los Planetas, Blossoms, Mourn y The Sherlocks tomarán el relevo el viernes; la banda californiana Red Hot Chili Peppers, Biffy Clyro, Liam Gallagher, Dinosaur Jr y The Strypes actuarán el sábado, y Kasabian, Crystal Fighters, Years & Years, Dua, Lipa, Declan McKenna y Evripidis and his Tragedies cerrarán la edición 2017 el próximo domingo.

El escenario Visa ofrecerá una muestra ecléctica que abarca entre otros a The Jesus and Mary Chain, Kaytranada, Love of Lesbian, Courteeners, Mura Masa, Mala Rodríguez, Joe Crepúsculo, La Casa Azul, Temples, Peter Doherty, Surfin' Bichos, Tiga y Slaves. Por su parte, el playero South Beach Dance Stage contará con la oferta electrónica, house, techno, hip hop y demás tendencias bailables con nombres como Sylvan Esso, Troyboi, James Vincent McMorrow, Austra, Pional o Peaking Lights.

En el Radio 3 Fib Club estarán bandas y artistas como Viva Suecia, Tórtel, Gatomidi, Bigott, Biznaga, Desperate Journalist, Cómo vivir en el campo, Linda Guilala, Las odio, Havalina y Aldo Linares.

El FIB es el segundo macrofestival de la temporada en Benicàssim, tras el SanSan Festival, que se estrenó en la localidad la pasada Semana Santa tras dejar Gandia, y anterior al festival internacional reggae Rototom Sunsplash, que tomará el relevo en el recinto del conciertos del 12 al 19 de agosto bajo el lema Celebrating Africa y una previsión de 250.000 asistentes en ocho jornadas.