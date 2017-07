Rafa García denuncia que el formato de avales de las primarias propicia las presiones

El alcalde de Burjassot, Rafa García, candidato a la secretaría general del PSPV-PSOE, ha manifestado hoy su disconformidad con el formato de recogida da avales para las primarias porque propicia que algunas personas se sientan legitimadas para ejercer presión y conseguir así más apoyos. "Desde algunas agrupaciones me han expresado que se han podido sentir presionadas y que no han tenido total libertad para decidir a quién dirigir su aval", ha declarado el candidato que no ha concretado ni dónde ni quién. García ha propuesto un modelo de recogida telemática en el que no se puedan dar estas situaciones. "El problema es evidente porque, en las elecciones, el número de votos no coincide con los avales", ha explicado.

En la presentación del documento político de su candidatura, La Fuerza de la militancia, el candidato ha afirmado que quiere impulsar un partido justo, fuerte y más participativo. "Tomar decisiones sin contar con los militantes o en contra de su opinión significa un partido dividido", ha resaltado. "Queremos impulsar la revolución democrática que de voz a la militancia", ha agregado García, que ha propuesto la creación del defensor del militante y un debate anual sobre el estado del partido para que los militantes reciban explicaciones y puedan conocer la gestión.

García ha declarado que el documento que hoy se ha hecho público pretende crear un partido sin miedo al debate, en el que la toma de decisiones se haga de abajo hacia arriba, que responda a las demandas sociales y en el que los cargos públicos y orgánicos deban rendir cuentas. Ha hecho hincapié en que el PSPV tiene una clara vocación de gobierno. "Queremos impulsar un proyecto político autónomo, el PSPV no es multimarca y no queremos una réplica del Acuerdo del Botánico", ha declarado García que opina que el pacto debería haberse sometido a la valoración de la militancia.

García ha declarado que estaría a favor de formar un pacto de izquierdas solo si el PSPV no consiguiera la mayoría absoluta y siempre pidiendo opinión a los militantes, pero, en principio, aboga por presentarse en solitario a las elecciones. "El PSPV tiene que ser un partido moderno, renovado, abierto, dinámico y vertebrador, donde las gestoras no duren más de 90 días", ha afirmado el candidato, que ha criticado la situación en la que se encuentran algunas agrupaciones, con gestoras durante dos años.

García ha hablado de la importancia de que el PSPV represente una izquierda valiente, feminista y que apoye la diversidad, con nuevos organismos como el Consell de alcaldes, una red de activistas simpatizantes a partir de la creación del Estatuto del Simpatizante y una secretaría LGTBI.