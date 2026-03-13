Capturado en Bolivia el uruguayo Sebastián Marset, uno de los cinco narcos más buscados por la DEA

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia capturó la madrugada del viernes al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra. El líder criminal es considerado el delincuente más peligroso de Uruguay y es una de las cinco personas más buscadas por la Administración de Control de Drogas (DEA). La agencia estadounidense ya trasladó a Marset desde el aeropuerto de Viru Viru con rumbo a territorio norteamericano, según informan medios locales.

La cabeza del Primer Cartel Uruguayo (PCU) fue detenida en el barrio de Las Palmas, ubicado a unos cuatro kilómetros del centro de Santa Cruz de la Sierra. Llevaba más de tres años prófugo, burlando diferentes operativos bolivianos e internacionales, incluidos los de Interpol. Marset saltó a la palestra pública al ser arrestado en 2013 por transportar al hemisferio norte más de 450 kilos de marihuana. Permaneció entonces en prisión durante cinco años. A su salida, según el portal de investigación Insight Crime, se dedicó a coordinar una red de despachos de cocaína desde Bolivia, pasando por Paraguay y con Europa como destino final.

Operativo tras la detención de Marset, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ipa Ibanez (REUTERS)

Su nombre volvió a aparecer en el escenario público en 2022, cuando fue vinculado con el asesinato en Colombia del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci. Un año después fue rastreado con una identidad falsa en Bolivia, donde se desarrolló un fallido operativo para capturarlo que terminó con el secuestro de dos policías y el escape del narcotraficante. En el allanamiento, sin embargo, se encontraron armas, vehículos de lujo y grandes sumas de dinero en una mansión emplazada en un lujoso barrio, donde vivía desde hacía años con su esposa paraguaya y sus tres hijos.

Durante el despliegue policial del viernes fueron arrestadas otras cuatro personas presutnamente relacionadas al PCU. El nombre de Marset volvió a resonar la pasada semana en los medios después de que el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, asegurara que se encontraba en territorio boliviano. La información, no obstante, fue desmentida casi inmediatamente por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien anunció para este viernes una conferencia de prensa. “Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la presencia de Marseten territorio boliviano”, dijo el pasado viernes 6 de marzo.

Dispositivo de seguridad para la captura de Marset, en Bolivia, este viernes. Juan Carlos Torrejón (EFE)

El jefe criminal causó molestia durante varios años a las autoridades bolivianas al retarlas públicamente en videos difundidos en redes sociales. Antes de su fallida captura en 2023, incluso tuvo tiempo de grabar un video en el que culpó al entonces jefe de la FELCN, Ismael Vilca: “Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí”, dijo el uruguayo en una grabación que llegó a los medios bolivianos. “Y, bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera”, denunciaba. La Policía y el Gobierno respaldaron a Vilca y consideraron el video como una distracción.

En mayo de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó formalmente a Marset de lavado de dinero por usar bancos estadounidenses para mover dinero del narcotráfico. Washington ofreció además una recompensa de dos millones de dólares por información que conduzca a su captura.