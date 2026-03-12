Paloma Valencia elige a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial tras varios días de suspenso

AME2218. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/03/2026.- El aspirante a la Presidencia de Colombia Juan Daniel Oviedo (c-i) saluda durante la celebración de la senadora y candidata del partido uribista Centro Democrático a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia (c-d), quien ganó 'La gran consulta por Colombia' este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La uribista Paloma Valencia ha elegido, finalmente, a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. Lo ha anunciado este jueves, con un video en el que la senadora llama al político “vicepresidente” en un encuentro en su casa. La noticia llega tras cuatro días de suspenso en los que la candidata barajó varios nombres y dejó en el aire hasta última hora su decisión. Con esta elección, Valencia apuesta por expandir su alcance electoral por fuera de la derecha al elegir a una figura como Oviedo, popular entre los votantes del centro.

La presencia de Oviedo permite moderar la figura de Valencia, o al menos ampliar el atractivo de la candidatura. Es abiertamente gay, ha reconocido varios logros del Gobierno de Gustavo Petro y se ha diferenciado de sus compañeros de la derecha por posturas como considerar que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina. Era un guiño a los votantes que no quieren al petrismo, pero también rechazan al uribismo y desconfían de la influencia del expresidente Álvaro Uribe en Valencia. Para Oviedo, la decisión no era tan evidente: una alianza con el uribismo podría quitarle votos y credibilidad en caso de perder y querer presentarse a la Alcaldía de Bogotá en 2027, que es su aspiración desde hace años.

00:23 El anuncio de Valencia a Oviedo. Juan Daniel Oviedo en Bogotá, el 8 de marzo. Foto: Diego Cuevas | Vídeo: Campaña Paloma Valencia

La posibilidad de que Oviedo fuera la fórmula vicepresidencial de Valencia tomó fuerza en la noche del domingo. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) fue la gran sorpresa. Quedó segundo con 1.250.000 votos, el 17,8% de todas las consultas, con una amplia diferencia sobre otros que se medían en el mecanismo de la centroderecha como Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila. Su perfil moderado y conciliador atrajo a votantes más cercanos al centro político e incluso dobló los votos que obtuvo la exalcaldesa bogotana Claudia López.

El anuncio de su candidatura ha llegado cuatro días después, tras intensas negociaciones en público y en privado. Oviedo, envalentonado por el apoyo electoral, trazó varias líneas rojas para aceptar una candidatura vicepresidencial: dijo en varias entrevistas que Valencia debía comprometerse a respetar los acuerdos de paz de 2016 y a mantener la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Yo soy de los ciudadanos que quieren implementar el acuerdo de paz, y creo que Paloma está en la otra línea”, dijo.

La tensión subió con el paso de los días, a la par de las negociaciones entre ambos. Valencia insinuó el martes, en declaraciones a medios de comunicación, que la posibilidad de que Oviedo lo acompañara se alejaba. “Yo no hago acuerdos sobre la base de volvernos lo que yo no soy. Los políticos tienen que ser honrados. Y honrados es ser coherentes, predecibles y ser lo que son. Yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda y que cambia de ideas”, declaró.

Ambos políticos siguieron tirándose flores y dardos en entrevistas que concedieron durante la semana. “Yo te amo, pero debes decidir entre abrir el espectro político o seguir a Uribe”, dijo Oviedo el martes. Valencia, por su parte, señaló que no veía que él estuviera “cómodo” con la posibilidad de ser su fórmula. “Conversamos sobre ese tema, y él no tiene la obligación de ser mi fórmula, como yo no tengo la obligación de que él sea mi fórmula. Hay muchas maneras de apoyar que son adicionales”.

Durante su entrevista con EL PAÍS este miércoles, Valencia se reafirmó en su postura como una “uribista a morir” y aclaró que no iba a cambiar su ideología ante los reclamos de Oviedo. Aun así, dejaba abierta la puerta a escoger a alguien que no pensara igual que ella para poder fomentar una imagen de política conciliadora que llega a acuerdos, incluso en la diferencia.

A la par de los cuestionamientos entre ambos, fue evidente la tensión creciente en el uribista Centro Democrático ante la posibilidad de hacer concesiones demasiado significativas. La senadora María Fernanda Cabal, que compitió contra Valencia por la candidatura presidencial, señaló que el partido no podía estar de acuerdo “con candidaturas que defiendan el acuerdo de impunidad con las FARC”. “A Paloma Valencia le pido que preserve la oposición firme y la lucha que dimos juntas en la Comisión Primera, contra las FARC y contra ese proceso de impunidad”, dijo. El expresidente Uribe, en cambio, insinuó que había alguna posibilidad de un acuerdo: “Es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían”.

También hubo tensiones entre los compañeros de La Gran Consulta. La ultraderechista Vicky Dávila arremetió contra Oviedo por exigir concesiones. “La fórmula vicepresidencial no puede llegar a competir con la persona que obtuvo la candidatura presidencial. Tiene que llegar a sumar, a complementar, a ayudar. Si llega con estridencias y a competir, no sirve de fórmula. Hace más daño que bien”, escribió en X. Mauricio Cárdenas, por su parte, insinuó que estaba del lado de Oviedo: pidió que acepte la Vicepresidencia, pero aclaró que espera que la implementación del acuerdo de paz de 2016 “sea tema de unidad en el gobierno 2026-2030″.