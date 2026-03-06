Peligro: mercenarios políticos en la vía

Este domingo en que Colombia elige un nuevo Congreso es el día más importante para los ‘condotieros’, término con que se conoce a quienes, con histórica y famosa destreza, logran conseguir los votos que faltan para coronar a un candidato

Lo saben los candidatos de la izquierda -incluso aquel que se presenta como el más impoluto y filosófico de todos - y lo saben los candidatos de la derecha –entre ellos ese hombre que se quiere mostrar como una suerte de divinidad elegida por dios para conducir su rebaño-. Lo sabe el presidente actual, así como lo sabe su predecesor. En ese mundillo de la política, germen de nuestra infortunada y manoseada democracia, todos saben que para ganar una elección presidencial se necesita acudir a los ‘condotieros’. Ellos son quienes, con histórica y famosa destreza, logran conseguir los votos que faltan para coronar a un candidato. Por eso a los ‘condotieros’ se les ha visto ondear los estandartes de la derecha, el centro y la izquierda. Por eso allí donde el ‘condotiero’ haga presencia antes de una elección el triunfo está prácticamente asegurado.

Este domingo en que Colombia elige un nuevo Congreso es el día más importante para los ‘condotieros’. Cada puesto de votación, cada municipio, cada región y sobre todo cada voto obtenido por sus ‘mercenarios’ hará parte de la negociación con aquel o aquellos candidatos que genuinamente quieran asegurar su clasificación a la segunda vuelta y tal vez un triunfo contundente en la elección presidencial. Por eso los ‘condotieros’ que hoy están en el gobierno llevan varios meses organizando muy bien a sus tropas, garantizándoles la absoluta satisfacción de sus necesidades antes de que llegue el día de la votación.

Conteo de votos en Bogotá, en octubre de 2023. Chepa Beltran (Getty Images)

Con mapa en mano, los ‘condotieros’ presentan a sus clientes la estrategia y la ubicación de las tropas. Garantizan votos en La Guajira, en Bolívar, en Sucre, Córdoba, Santander, Antioquia, Eje Cafetero y Valle. Hablan de sus lugartenientes y calculan a vuelo de pájaro una cifra determinada de votos que fijo se depositarán en las urnas. Si fallan sus proyecciones, si no gana aquel que ellos dicen que va a ganar, el ‘condotiero’ perderá su poder y con él la inmunidad que le garantiza impunidad y de paso cientos de millones de pesos que iban a terminar engordando sus ya megaréxicas cuentas bancarias. Por eso los ‘condotieros’ están llevando días de mucha angustia. Si la gente no vota como ellos dicen la democracia triunfará mientras que sus pestilentes feudos politiqueros se desmoronarán.

El término ‘condotiero’ nació a finales de la edad media en el territorio que hoy ocupa Italia y que entonces estaba dividido en decenas de pequeñas ciudades-estado. Durante el siglo XIII los monarcas de dichos territorios contrataban tropas de mercenarios que a cambio de proteger a las ciudades exigían altísimas sumas de dinero. De hecho, se sabe que los intereses de los ‘condotieros’ en muchas ocasiones estaban bastante alejados de aquellos que pagaban por sus servicios. Faltos de escrúpulos, nada los vinculaba a la causa por la que luchaban, únicamente les interesaba la riqueza, las tierras y la fama. Conscientes de su poder, ellos ponían las condiciones a sus patronos y, a pesar de haber sido contratados por un bando determinado, si llegaba un mejor postor podían cambiar de bando sin importar si se estaba en medio de la batalla.

Lo saben en la izquierda y la derecha, porque todos saben quiénes son los ‘condotieros’: este fin de semana si la gente no vota como los ‘condotieros’ anticipan, será el comienzo del fin de una clase corrupta que mucho daño ha hecho a Colombia. Ojalá tengamos la sabiduría de no votar por aquellos que los harán ganar a ellos, pero perder a nosotros.