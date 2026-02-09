Lo que todos los candidatos callan

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Digamos que usted es Abelardo de la Espriella y lleva ya unos nueve meses haciendo ruido de arriba abajo con su sueño de ser presidente. Ha visitado algunos lugares del país, se ha reunido con muchos empresarios, promovió recolección de firmas y hoy es uno de los candidatos más sólidos para liderar las votaciones del próximo mes de mayo.

O digamos que usted es Iván Cepeda y que, luego de dudarlo mucho, finalmente terminó convertido en el primer ungido por el presidente Petro hace casi cinco meses. En octubre pasado más de un millón y medio de personas votaron por usted y hoy en las encuestas su nombre pinta como la opción de izquierda más fuerte para ir a una segunda vuelta.

En el ejercicio usted también puede ser Roy Barreras, ahora siempre vestido de blanco (que es el color que suma a todos los colores), y quien desde hace unas cuantas semanas va por doquier regando la buena nueva de que es el segundo ungido por el presidente Petro. Las encuestas no le son generosas, pero los votos amarrados por los viejos caciques políticos en distintas regiones del país son su mayor seguro. Usted cree que llegará al duelo final que definirá al nuevo presidente.

Aunque si prefiere identificarse con una mujer, hay una que sobresale del grupo y, si le parece, puede hermanarse con ella: Paloma Valencia. Como ella misma pone en su página web (no sé si es un eslogan) es “la candidata de Uribe” y tal vez la persona con mayor opción de quedarse con la candidatura que resulte de la consulta del sector político de la derecha. Quien sabe, tal vez su llamativo eslogan (que no creo que sea su eslogan), baste para que sea ella uno de los candidatos que llegue a la segunda vuelta. ¡Todo es posible en el surreal mundo de la política colombiana!

El exsenador Roy Barreras en Bogotá. Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)

Todo es posible, menos que se hable de lo esencial: propuestas.

Tras una rápida visita a las páginas de internet de los candidatos al menos un par de preguntas deberían sacudir nuestra conciencia ciudadana: ¿a qué juegan aquellos que quieren ser presidentes, pero no llegan con al menos una gran y contundente idea para hacer del nuestro un país mejor? ¿A qué juegan si no son capaces de responder al principal de los problemas que dejará Gustavo Petro?

Y es que ya sea Roy con su genial idea para las mujeres llamada “Mientras lavas, haz crecer tu sueño”; o Abelardo con los 10 billones de pesos que va redireccionar del presupuesto general para darle vida a nuestro agonizante sistema de salud; o la iniciativa de Paloma para que Colombia empiece producción de energía nuclear; o las invisibles propuestas de Iván Cepeda, quien no publica nada de en su página web, todos los candidatos andan felices hablando del país de las maravillas. Como si el 7 de agosto no hubiera un único primer problema a resolver: un Estado con sus finanzas a punto de reventar, por no decir que al borde de la quiebra.

Ninguno de los candidatos habla del problema de la economía. Ninguno (y menos Cepeda con su contundente silencio) hace el urgente diagnóstico y propone la penosa e inevitable solución. Ninguno quiere hablar de lo que toca hablar. Prefieren seguir con sus odas a la seguridad, sus inyecciones de salud y sus loas al campo. Nada más irresponsable. El mejor ejemplo de que lo importante para ellos es ganar y no ser francos con los colombianos.