El expresidente colombiano Andrés Pastrana, al paredón por su relación con el magnate pederasta Jeffrey Epstein

La presión sobre el expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) por sus vínculos con el magnate pederasta Jeffrey Epstein es cada vez mayor. Los correos que difundió la semana pasada el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran que el exmandatario tuvo contacto con el círculo cercano del millonario al menos hasta abril de 2009. Para entonces, ya había sospechas fundadas sobre el personaje oscuro que era Epstein: había sido condenado en junio de 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor y por trasladar a personas con el objetivo de prostituirlas. Pastrana se resiste a dar explicaciones detalladas, pese al interés mediático local y a que otras personalidades internacionales han dado el paso para esclarecer sus vínculos.

La nueva desclasificación incluye contactos con Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés que colaboró con el magnate en sus delitos y que se suicidió en la cárcel en febrero de 2022. “Hola, Andrés (...). Llego a las dos de la tarde desde Lima. Dime si tienes un número de teléfono estadounidense para que te llame. Estoy muy contento de verte de nuevo”, se lee en un correo que el proxeneta le envió a Pastrana el 20 de abril de 2009. Hay, además, menciones al expresidente que le hizo el propio Epstein a Brunel en los días anteriores. “Llama a Pastrana sobre una gran casa en Cuba”, se lee en uno fechado el 10 de abril. En otro, enviado cinco días después, le pide a su colaborador que tanto él como Pastrana se reúnan con el empresario Tommy Mottola, que quiere ser “el zar del entretenimiento en Cuba”.

Otro capítulo son las menciones adicionales a Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice de Epstein. Hay un correo fechado el 19 de marzo de 2004 en el que Pastrana le comenta a la proxeneta, hoy condenada a 20 años de cárcel, que viajará a Nueva York en un vuelo de Continental Airlines. “Una vez más, muchas gracias y déjame saber [sobre los preparativos]”, dice el exmandatario. Le insiste con el mismo mensaje el 21 de marzo y ella le responde unos minutos después: “He recibido tu correo. El conductor estará en la zona de equipajes con un cartel con tu nombre. Hazme saber si has recibido mi mensaje + si ya tienes la información del apartamento en el que te vas a quedar”.

Hay un relato de Maxwell que detalla sus ya conocidos vuelos en un helicóptero militar Blackhawk durante una visita a Colombia. “Tengo fotos (...) en las que estoy con el presidente, que me invitó y organizó todo el convite, incluido que los terroristas corrieran a mi alrededor para que yo les disparara”, se lee en un correo fechado en abril de 2003 y cuyo destinatario está oculto. Allí, también cuenta que sobrevoló la selva amazónica y que se quedó con unas balas como recuerdo de su viaje. Estos vuelos ya se conocían desde agosto del año pasado, cuando se difundió una entrevista de Maxwell con la Fiscalía estadounidense. En la desclasificación de diciembre, se sumaron las imágenes: una en la que la pederasta y el expresidente aparecen vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea colombiana, y varias en las que ella aparece sola.

Estas revelaciones se suman a la divulgación hace siete años de la bitácora del avión que transportaba a las menores de edad que eran explotadas: Pastrana figura en dos vuelos del luego conocido como Lolita Express, en marzo de 2003 y con pasajeros como Brunel. La correspondencia con Maxwell y con el agente de modelos francés muestra que el vínculo con Epstein no se limitó a un viaje que compartieron a Cuba para visitar a Fidel Castro en marzo de 2003, como ha asegurado Pastrana en las pocas ocasiones en las que se ha referido al tema. Sin embargo, más allá de aumentar las sospechas, haber salido en los papeles del Departamento de Justicia no prueba que alguien sea culpable de un delito. Tampoco equivale a haber tenido conocimiento de los crímenes del financiero. “Nunca conocí la hoy infame isla del señor Jeffrey Epstein”, aseguró Pastrana en un escueto comunicado en 2019.

Los pedidos de explicaciones

Los reclamos para que el expresidente aclare sus vínculos con Epstein suelen quedar sin respuesta. En diciembre, ignoró los pedidos de un sinnúmero de políticos y personalidades de la sociedad civil para que explicara la foto con Maxwell en uniforme militar. Solo le respondió al presidente Gustavo Petro, pero desvió el tema al afirmar, sin aportar ninguna prueba, que el actual mandatario es quien promueve la trata de menores de edad. “No me intimida un pederasta, Petro, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores. Este Gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos”.

Pero Pastrana ha reaccionado en esta ocasión. Lo hizo frente a una columna de la periodista Ana Bejarano, publicada el domingo en la revista Cambio. El texto relataba las acusaciones contra el expresidente, que van desde las bitácoras de vuelo y una visita de Maxwell a Cartagena en 2007 hasta las desclasificaciones de los últimos meses de la Casa Blanca. Bejarano enfatizaba que nada de eso es propio de “una relación superficial”. “Cuál era su afán por anunciarle a Maxwell su llegada a Nueva York en 2004? (...) ¿En qué constaron sus relaciones con otro depredador sexual, Jean-Luc Brunel?”, preguntaba la columnista. Él, una vez más, ignoró las preguntas, pero anunció que demandaría a Bejarano: “Mis enemigos insisten en la calumnia, la injuria y la difamación”.

La nueva defensa de Pastrana se enfoca en que, en 2003, Epstein “no era públicamente reconocido como pedófilo, sino como inversionista con clientes y conexiones de alto nivel global”. Señala que el avión en el que viajó a Cuba no se conocía en ese entonces como Lolita Express y que no se sabía que estaba relacionado con delitos. “La maliciosa omisión y manipulación [de este dato] en el texto configura una evidente calumnia”, alega. Además, comenta que las bitácoras de vuelo en las que aparece no incluyen los nombres de menores de edad y que no hay pruebas de que alguna vez haya visitado la isla caribeña en la que se cometían los delitos. Le pide a la columnista que haga todas estas aclaraciones en su texto y evita responder sobre los vínculos a lo largo de años con el círculo cercano a Epstein.

Numerosas personalidades, desde el senador Gustavo Bolívar hasta las periodistas Yolanda Ruiz y Laura Ardila, respaldaron a Bejarano y se sumaron a los pedidos de explicaciones.

Las manifestaciones de rechazo en Colombia ocurren en paralelo a las que están sucediendo en todo el mundo contra importantes figuras que ya han empezado a sentir las consecuencias de su relación con Epstein. Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano del rey Carlos III de Inglaterra, fue quitado de su título de príncipe y, tras la publicación de nuevas fotos en las que aparece aparece a cuatro patas en el suelo sobre una mujer joven, fue expulsado de su mansión en el complejo del castillo de Windsor.

Por su parte, el expresidente de EE UU Bill Clinton y su esposa, Hillary Clinton, han aceptado testificar ante el Congreso estadounidense en la investigación sobre Epstein. Otros empresarios, políticos o incluso personas de la realeza también se han mostrado arrepentidos de haber tenido contactos con el millonario. Mientras tanto, Pastrana sigue sin dar más detalles de su relación con el pedófilo más famoso del mundo.