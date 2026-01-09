Donald Trump anuncia que se reunirá con Gustavo Petro en febrero

La fecha del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el colombiano Gustavo Petro, se ha acotado. Este viernes, a través de su red social Truth, Trump ha indicado que se reunirán en la primera semana de febrero, en la Casa Blanca, aunque no dio un día específico. “Estoy seguro que funcionará muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero se debe evitar que la cocaína y otras drogas entren a los Estados Unidos”, añadió el mandatario, adelantando que el tema central será la lucha contra las drogas.

La cita entre los jefes de Estado, que durante meses se han atacado verbalmente en las redes sociales, se concretó gracias a una llamada de 55 minutos que sostuvieron el 7 de enero, y que le dio un vuelco a las relaciones bilaterales. De referirse a Petro como un “maleante y mal tipo”, de acusarlo —sin pruebas— de ser un narcotraficante y de incluso llegar a amenazarlo en tres ocasiones con una operación militar en Colombia, Trump dijo que había sido un honor hablar con el mandatario y lo invitó a la sede de su Gobierno. Petro también moderó su discurso y alineó sus posturas con Trump en cuanto al narcotráfico y a la transición en Venezuela.

“Hablaremos con Trump de la paz del continente, de la soberanía, de un pacto por la vida basado en energías limpias. Se puede descarbonizar la matriz (energética) de EE UU si se vuelve real el potencial de energías limpias de Suramérica”, había indicado Petro sobre el encuentro, a través de la red social X, en un esfuerzo por ampliar la temática a tratar más allá de la lucha contra las drogas, la justificación que ha dado Trump para hacer una operación militar en Venezuela y capturar a su presidente, Nicolás Maduro, quien será juzgado por narcoterrorismo. El objetivo de Petro es hacer virar el interés de Trump por el petróleo y proponerle una inversión de 500.000 millones de dólares para que América Latina produzca energías limpias que, además, eviten una crisis climática.

Noticia en desarollo...