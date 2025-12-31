El 2025 de Colombia en ocho gráficos

El 2025 en Colombia ha estado marcado, entre muchos otros sucesos, por los enfrentamientos permanentes entre el presidente Gustavo Petro y el estadounidense Donald Trump ―a menudo por cuenta del narcotráfico―, por el relevo de magistrados en la Corte Constitucional, el crecimiento de los grupos armados o la naciente campaña electoral para suceder al primer mandatario de izquierdas en la historia reciente del país. Todos esos episodios pasan también por los datos. EL PAÍS presenta un grupo de ocho gráficos útiles para sintetizar lo que deja el año que termina.

El crecimiento de los grupos armados

La inseguridad se ha disparado entre las principales preocupaciones de los colombianos ante el notorio desgaste de la política de paz total, que se proponía negociar en simultáneo con todos los grupos armados. Petro ha defendido con vehemencia que “no hay un caos de violencia en este Gobierno”, pero varias de esas organizaciones se han fortalecido. En especial, el Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico, que acaba de ser designado por Estados Unidos como un grupo terrorista extranjero a pesar de adelantar una negociación con el Gobierno en Qatar. Para julio, las distintas estructuras criminales sumaban más de 25.000 personas ―entre combatientes y redes de apoyo―, un 15% más que al cierre de 2024, de acuerdo con un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de los cálculos de la Fuerza Pública. El Clan del Golfo es la más numerosa, con al menos 8.945 miembros y un aumento del 18% (794 integrantes) entre diciembre de 2024 y julio de 2025. La FIP concluye que la paz total “facilitó el aumento del poder armado e intimidatorio de los grupos ilegales, pues no condicionó las decisiones de las distintas mesas de diálogo a frenar su avance”.

Los cultivos de coca irritan a Trump

Aunque nunca se divulgaron oficialmente los datos correspondientes a 2024, los expertos coinciden en que la extensión de los cultivos de hoja de coca en Colombia se mantiene en niveles nunca antes vistos. El país alcanzó un récord de 261.000 hectáreas sembradas con la materia prima de la cocaína al cierre del año pasado, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Sin embargo, el presidente Petro ha denunciado con insistencia que ese informe es impreciso y decidió no publicarlo. Su principal reparo es por las cifras de cocaína potencialmente producida ―3.001 toneladas en 2024―. El mandatario ha insistido en la necesidad de cambiar el paradigma mundial de la lucha antinarcóticos, pero sin grandes avances en ese frente, el aumento en los cultivos ha provocado duras reacciones en Estados Unidos. Donald Trump, que libra un cruzada antidrogas, no solo descertificó al país por primera vez en tres décadas, también acusó a Petro, sin pruebas, de ser un “líder del narcotráfico” y el Tesoro norteamericano lo sancionó por supuestos vínculos criminales.

Un gabinete inestable, con más de 60 ministros

El 2025 comenzó con un remezón ministerial, que Petro presentó a finales de febrero en un teatro de Bogotá como una remodelación de su Gobierno, y acaba con una nueva crisis de gabinete que no ha terminado de resolverse. Los ministerios de Ambiente y de Justicia han tenido tres responsables cada uno a lo largo de este año. Ambos siguen actualmente bajo encargo, pero en el momento en que el presidente posesione nuevas cabezas en propiedad, o ratifique a las actuales, habrá superado la cifra de 60 ministros nombrados en tres años y medio de mandato. Un número inédito. Su antecesor, Iván Duque, sumó 40 a lo largo de su cuatrienio, mientras que Juan Manuel Santos nombró 69 en ocho años. Luego del caótico primer Consejo de Ministros televisado a comienzos de año, lleno de reproches y acusaciones, Petro relevó en pocos meses a dos terceras partes de su gabinete. En 14 de las 19 carteras, sus titulares fueron designados a lo largo de este 2025. Dicho de otra forma, apenas cinco ministros superan un año de antigüedad, mientras que varias de las principales carteras, como Hacienda, Interior o Exteriores, están entre las de más alta rotación, con cuatro responsables hasta ahora.

El legado agridulce de Petro con sus ternados

El gran relevo de la Corte Constitucional se consumó este año, con cuatro de sus nueve magistrados. La elección en mayo del abogado de Gustavo Petro, Héctor Carvajal, selló un legado de luces y sombras para el presidente. Esa era la última de las nominaciones que el mandatario debía presentar al Congreso para que este escoja altos cargos del Estado que se mantienen más allá del periodo presidencial. Varios encabezan organismos de control durante cuatro años, mientras que los magistrados tienen períodos de ocho. Son cargos clave para los contrapesos institucionales, que en teoría están diseñados para distinguirse por su independencia. Desde que Petro llegó al poder, en agosto de 2022, presentó ternas de mujeres de las que salieron elegidas la fiscal general Luz Adriana Camargo y la defensora del Pueblo Iris Marín. Ambas siguen dando señales de esa deseada independencia. Pero hasta ahí llegó el impulso para promover la igualdad de género. El procurador, Gregorio Eljach, muy vinculado a la clase política, también fue propuesto por Petro ―en una terna que completaban candidatos de la Corte Suprema y del Consejo de Estado—. Al presidente también le correspondió presentar dos ternas para la Corte Constitucional, de las que salieron escogidos Vladimir Fernández, quien era su secretario jurídico, y Carvajal, su defensor personal.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo lideran las encuestas electorales

A pocos meses de la primera vuelta presidencial, el senador de izquierda Iván Cepeda se ha consolidado como el favorito de las encuestas para suceder a Petro. El candidato oficialista del Pacto Histórico encabeza las dos más recientes, la de la firma Invamer y la del Centro Nacional de Consultoría, publicadas después de que se acabó la polémica veda de varios meses que imponía una nueva ley. Le siguen el aspirante de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el centrista Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín. De los tres punteros, solo Cepeda ha manifestado su intención de participar en una consulta interpartidista en marzo, el mismo día de los comicios legislativos, la del Pacto Amplio. De la Espriella y Fajardo llegarán directamente a primera vuelta. La derecha también hará su propia consulta, con al menos siete aspirantes. El regreso a cuentagotas de las encuestas de intención de voto comienza a despejar el panorama de una contienda excepcionalmente concurrida, a la espera de que se terminen de decantar los distintos bloques y alianzas.

La inflación se mantiene por encima de la meta del 3%

La inflación se mantiene relativamente estable, pero sigue dos puntos porcentuales por encima de la meta del 3% que busca el Banco de la República. El DANE informó a principios de diciembre el dato de inflación de noviembre, que dejó una variación anual del 5,3%. Se trató de un retroceso de solo 21 puntos básicos frente al 5,51% de octubre, y un dato que marcó una realidad incómoda para el Emisor: el enfriamiento de los precios desaceleró en 2025. La institución estadística ha explicado que la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumula un encarecimiento del 5,18% en el año, y que otras categorías presionan los precios: Educación (7,36%), Salud (6,73%), Restaurantes y hoteles (6,59%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (6,00%). En cambio, por debajo del promedio nacional se ubican los segmentos de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,68%), Bienes y servicios diversos (4,60%) y Recreación y cultura (0,80%). Con el aumento del 23% que ha decretado el Gobierno para el salario mínimo de 2026 —el incremento más alto en dos décadas—, diversos analistas temen que esta subida termine por impactar a la inflación de nuevo y que sea imposible bajar las tasas de interés.

El Banco de la República mantiene la tasa de interés a pesar de las críticas de Petro

El pulso entre el Gobierno y el Banco de la República se eleva. Gustavo Petro ha presionado por todos los medios para que la autoridad monetaria recorte la tasa de interés, pero el banco central ha hecho valer su independencia. A mediados de diciembre confirmó que la tasa de intervención seguirá en 9,25%, el mismo nivel que conserva desde abril. La decisión responde a una estrategia de cautela: mantener a raya la inflación en medio de riesgos crecientes por el gasto público y el impacto del nuevo salario mínimo. Desde la Casa de Nariño, en cambio, el presidente insiste en que tener tasas altas solo favorece a los grandes tenedores de deuda pública y golpea a hogares y empresas. La discusión interna en la Junta del Emisor revela que hay voces que ven inevitable un ajuste al alza en 2026: “Con la información actualmente disponible, se requiere una senda de tasa de interés de política superior a su nivel actual para que la inflación converja hacia la meta en 2027”, advirtió el grupo mayoritario en las minutas de la última reunión del año. Dos codirectores votaron por empezar a subir la tasa desde esa sesión de diciembre al considerar que “no existe una disyuntiva para la política monetaria”, pero se impuso la decisión de cuatro a tres por mantenerla intacta.

La mejor estadística del año: el desempleo cae a un histórico 7%

El 30 de diciembre llegó una cifra histórica para el país: Colombia alcanzó tasas de desempleo en mínimos desde que se llevan registros a partir del 2001. El desempleo cierra noviembre en un 7%, una caída de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024. Es la tasa de desempleo más baja registrada en todo el año, en un periodo marcado por niveles mensuales que se han mantenido por debajo del promedio histórico para cada mes. La tasa de ocupación llegó a 60,2% en noviembre y la participación laboral a 64,7%, lo que indica que más colombianos se integraron al mercado y, a su vez, una mayor proporción consiguió empleo. El cambio es positivo, y ahora afronta el reto de sostener el ritmo de contratación el próximo año, especialmente con el aumento del salario mínimo, que ahora es de 2 millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte.