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Partidas de Ajedrez
Ajedrez/Torneo de Candidatos

Análisis de ajedrez | Pragg plantea mal y se enreda ante Sindárov

El duelo entre un portento en gran forma y otro desdibujado fue muy desigual desde la apertura, mal elegida por el indio

Leontxo García
Leontxo García
Ciutadella (Menorca) -
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