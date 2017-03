La recaudación de los radares se dispara un 37% en solo un lustro

"Un radar del que no avisan es recautatorio"

"Un radar oculto, que no está señalizado y del que no avisan, cumple una función más recaudatoria que preventiva", sentencia Antonio Lucas, portavoz del Real Automóvil Club de España (RACE), que considera que la instalación de los cinemómetros debe ir asociada siempre a una finalidad "educativa". "Para que los radares cumplan su objetivo de reducir los accidentes, los conductores tienen que percibir que se han colocado en un punto determinado porque allí existe un riesgo real", apostilla el representante del colectivo, que añade: "Por tanto, si están aumentado este tipo de multas y se están colocando cada vez más radares, es que algo está fallando. Porque no se logra concienciar a los automovilistas de ese riesgo".