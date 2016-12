Fernando Arrabal me envía felicitaciones navideñas (y no le conozco de nada)

Hace meses recibí un email de una tal Claudine (no tengo ni idea de quién es) con un mensaje que parecía estar escrito en francés, (un idioma de el que tampoco tengo ni idea). Normalmente, los correos electrónicos de desconocidos ni los abro, pero justamente este que tenía más pinta de virus que ninguno, enviado por alguien que no conozco y en un idioma que no domino. Por lo que sea, lo abrí.

Supongo que lo hice movido por la curiosidad de encontrar algo que fuera evidentemente malo. Cuando en el ordenador guardas todo el porno dentro de una carpeta llamada 'carpeta secreta de los misterios, no abrir', nadie la abre. Pero prueba a guardarlo en una carpeta llamada 'vacaciones'. Ese título que has puesto denota claramente que es mentira y que lo que pretendes es que nadie la abra jamás… Así que la abrirán seguro.

El caso, aquel email tenía pocas letras y estaba en francés. Sinceramente, ni me he molestado a traducir lo que ponía con el traductor de Google. No sé, esa pereza cibernética que te impide hacer cosas que te lleven más de 30 segundos. Como cuando está sonando aleatoriamente una canción que no te gusta pero, por no buscar el reproductor, te aguantas y la escuchas. O cuando estás viendo porno y te saltas la parte del sexo oral para ir directo al taladro. En Internet todo tiene que ser rápido o no ser.

Imágenes de Fernando Arrabal en una manifestación

En el contenido de aquel email había algo que no necesitaba traducción: un montón de fotos de Fernando Arrabal, ese genio, en una manifestación. Me pregunté de nuevo quién era Claudine y porque me enviaba a mí fotos personales de Fernando Arrabal. Entonces, me fijé en la información de la dirección de correo, y descubrí que Claudine era el propio Fernando con un seudónimo. También vi que los receptores de ese email éramos ¡el propio Arrabal en otra cuenta (que, por cierto, no funciona) y yo!

“Fernando Arrabal, vivimos como en Ghost. Tú eres Patrick Swayze yo soy Demi. Tío, quiero que me pases el testigo, ser el elegido y traer el Milenarismo a España”

Escribo esto porque ya no sé cómo resolver el misterio. He buscado a Claudine en redes sociales para saber si efectivamente se trata de Fernando Arrabal o si Claudine existe y es quizá su secretaria. Esto siempre lo hacemos. Buscamos a una persona con la esperanza de ver su cara y el deseo de que esté buena. Realmente tiene que dar igual si Claudine es guapa o no, pero si no es el propio Fernando (parece claro que sí lo es) espero que esté buena. Pero, como decía, Claudine no existe. Es él con nombre de mujer.

Arrabal lleva tres gafas de sol a la vez y se emborracha en la tele, ni siquiera me sorprende que tenga una dirección de correo como hombre y otra como mujer. Además, el email de Claudine es fernandoarrabal….mail.com. Cojones, es él, no me pidáis más pruebas.

Como es lógico, le contesté, pero jamás recibí respuesta. Supuse que había sido un error, aunque mi cuenta no es una cuenta fácil de adivinar. No es un nombre corriente seguido de @gmail, ni un nombre seguido de …sexy69@hotmail ni …morenofibrosotoledo@hotmail. No es un clásico. No es como la suya o la de Claudine. Y ahora, tiempo después, cuando ya me había olvidado del tema vuelvo a tener en mi buzón un email de Claudine/Fernando. En esta ocasión es una felicitación navideña, un christmas, y una foto personal con sus colegas, donde algún día me gustaría aparecer.

Fernando Arrabal de fiesta con unos amigos

Lo mejor de todo es que esta vez el email es solo para su otra cuenta personal y para mí, por lo que me siento un paso más cerca de él. Fernando sigue sin contestarme cuando le escribo preguntando que por qué yo, probablemente no sepa bien cómo responderme porque yo tampoco sé bien como funcionan los emails en Gmail, nadie lo sabe. Ya no sé si me escribe por error, si no sabe usar el correo o si todo esto (es lo que a mí me gusta pensar) es porque Fernando Arrabal me ha elegido para ser su sucesor.

Yo soy como Oliver y él es Roberto Sedinho. Él se ha ido a Francia y no le puedo ver, pero se comunica conmigo para que sepa que está ahí en la meta y no le podré ver hasta que consiga ser tan bueno como él. Jamás me contesta y no quiero que lo haga porque tengo miedo a la respuesta, no quiero saber si en realidad es una extraña casualidad. Fernando Arrabal me ha felicitado la Navidad y soy feliz.

La felicitación navideña de Fernando Arrabal

Y ahora un mensaje para ti, Fernando Arrabal: Tú, que me observas de alguna manera, me ves , pero no podemos hablar, vivimos como en Ghost. Tú eres Patrick Swayze, yo soy Demi Moore, y Claudine es Whoopi Goldberg sin cejas… Tío, hagamos una reunión, quiero que me pases el testigo, ser el elegido y traer el milenarismo a España. TENTACIONES documentará el encuentro.