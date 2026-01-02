Ir al contenido
Fotomontaje con imágenes de los vídeos grabados en el interior de 'Le constellation', el bar que se incendió en una fiesta de Nochevieja en Crans-Montana (Suiza).Foto: rrss
Incendio Estación de Esquí en Suiza

El momento en que las llamas comienzan a propagarse en el bar de la estación de esquí suiza en Nochevieja

Varios testigos comparten en redes sociales las imágenes del momento en que comenzó el fuego que ha causado al menos 40 muertos

El País
Madrid -
Más información

La investigación apunta a una bengala como posible causa de la tragedia de Nochevieja en la estación de los Alpes suizos

Raquel Villaécija | (Enviada especial) Crans-Montana

Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza

Raquel Villaécija | Crans-Montana

_

