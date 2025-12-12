Ir al contenido
El discurso de Nerea Pérez de las Heras ante los influencers en los premios Ídolo: “Pensad antes de empujar a las chavalas a consumir para sostener su autoestima”

La periodista y copresentadora del podcast ‘Saldremos mejores’ insta a los creadores de contenido a no “hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio en Palestina”

La periodista Nerea Pérez de las Heras, copresentadora del podcast Saldremos mejores, ganó este jueves el galardón Conciencia Social en los premios Ídolo, disponible en Atresplayer y que organiza Dulceida que reconocen el trabajo de los influencers. La colaboradora de EL PAÍS aprovechó su discurso para lanzar un mensaje a los influenciadores en redes sociales: “Os pido que penséis mucho en que sois importantes, en que tenéis una responsabilidad grande, pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima, antes de hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio en Palestina”.

