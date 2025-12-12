Ir al contenido
En vídeo
La influencer Roro, en los premios Ídolo 2025.Vídeo: EPV
Premios

En la alfombra roja de los premios Ídolo: “En el mundo de los influencers es lo más top ahora mismo”

Público y creadores de contenido reflexionan sobre los galardones creados por Dulceida, que este año se han celebrado en IFEMA

Elena Diego Isabel Aranda
Madrid -
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

