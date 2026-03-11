Dónde ver las películas nominadas a los Oscar en Estados Unidos

La mayoría de los filmes que podrían recibir una estatuilla ya se encuentran en renta o en ‘streaming’, mientras que algunas pueden verse exclusivamente en cines

Con el anuncio de las nominaciones a los premios Oscar de 2026, comienza también la carrera para ponerse al día con las películas que marcarán la temporada de galardones. Desde grandes producciones que han batido récords de candidaturas hasta títulos internacionales y propuestas más autorales, la lista de aspirantes a la estatuilla reúne algunos de los estrenos más comentados del año.

Para el público, surge una pregunta clave: ¿dónde se pueden ver estas películas antes de la gala del 15 de marzo? Entre salas de cine, plataformas de streaming y estrenos on demand, las opciones son variadas y dependen tanto del tipo de película como de su distribuidora. Esta guía repasa las principales alternativas para no perderse ninguno de los títulos nominados.

Bugonia

Dónde ver: Peacock (stream), Prime Video, Apple TV y Fandango At Home (compra y renta)

La comedia oscura Bugonia recibió cuatro nominaciones: Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Score y Mejor Actriz para Emma Stone, quien en esta obra se reúne con el director Yorgos Lanthimos.

La película es un remake en idioma inglés de la cinta surcoreana Save the Green Planet! de Jang Joon-hwan y fue aclamada por la crítica. También recibió nominaciones a los Globos de Oro, pero no ganó ningún premio.

F1

Dónde ver: Apple TV (stream), Prime Video y Fandango At Home (compra)

El blockbuster del director de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, sorprendió al recibir cuatro nominaciones, incluida una a Mejor Película. Las otras fueron a Mejor Edición, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

La trama sigue a un piloto de carreras, interpretado por Brad Pitt, que es contratado para salvar un equipo de la Fórmula 1. Fue una de las cintas más taquilleras de 2025.

Hamnet

Dónde ver: Peacock y Apple TV (stream), Prime Video y Fandango at Home (renta)

La adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, Hamnet, que dramatiza la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes Hathaway después de la muerte de su hijo, acumuló nueve nominaciones, incluida la de Mejor Película y Mejor Director, para Chloé Zhao, quien recibió ese galardón en 2020 por su obra Nomadland.

Frankenstein

Dónde ver: Netflix (stream)

La aclamada versión de Frankenstein del director Mexicano Guillermo del Toro también recibió nueve nominaciones, entre las que se encuentra una para Jacob Elordi, quien interpretó a la criatura concebida por Mary Shelley. El actor también ha recibido otras nominaciones en otros galardones, pero hasta ahora no ha ganado ninguna.

Jacob Elordi como la criatura de Frankenstein. AP

One Battle After Another

Dónde ver: HBO Max (stream), Prime Video (compra)

Una de las favoritas de la temporada de premios recibió la enorme cantidad de 14 nominaciones, con la mayoría en las categorías principales. Todos los actores principales están en la lista de posibles ganadores, a excepción de Chase Infiniti, quien fue nominada a los Globos de Oro pero se quedó fuera en estos premios.

La historia sigue a un exrevolucionario (Leonardo DiCaprio), quien busca proteger a su hija de un corrupto militar (Sean Penn). El guion nominado está basado en la novela Vineland de Thomas Pynchon.

Marty Supreme

Dónde ver: Prime Video y Apple TV (renta)

Otra de las favoritas de la temporada, que le podría ganar su primer Oscar a Timothée Chalamet, es esta comedia oscura de deportes que sigue a un jugador de tenis de mesa, que busca la grandeza. En total acumuló nueve nominaciones, que incluyen la de Mejor Película y Mejor Director para Josh Safdie, quien por primera vez trabajó sin su hermano Benny, que dirigió The Smashing Machine, obra que solo consiguió una nominación en estos premios.

The Secret Agent

Dónde ver: Hulu (stream), Prime Video y Apple TV (renta)

Filme brasileño centrado en la dictadura militar de Brasil. Sigue a un exprofesor que es perseguido por su gobierno autoritario. Además de estar nominado a Mejor Película Internacional, también entró a la lista de Mejor Película. De igual forma, su actor principal Wagner Moura recibió un guiño en la categoría de Mejor Actor.

Sinners

Dónde ver: HBO Max y Prime Video (stream)

Con 16 guiños, Sinners de Ryan Murphy se ha convertido en la cinta con más nominaciones en la historia de los Premios de la Academia. Protagonizada por Michael B. Jordan en un papel doble, sigue a dos hermanos criminales que regresan a su pueblo natal en el sur de Jim Crow para abrir un negocio; sin embargo, ahí se encuentran con fuerzas sobrenaturales en un conflicto marcado por la música.

Michael B. Jordan en Sinners. IMDB

Sentimental Value

Dónde ver: Prime Video, Apple TV y Fandango At Home (renta)

La cinta noruega dirigida por el aclamado director Joachim Trier acumuló nueve nominaciones, con la mayoría en las categorías de actuación debido al trabajo de Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lileaas, Elle Fanning y el veterano Stellan Skarsgård, quienes interpretan a los miembros de una familia artista disfuncional que se reúne después de una larga separación.

If I Had Legs I’d Kick You

Dónde ver: Prime Video y Apple TV (renta)

Rose Byrne ha conseguido su primera nominación al Oscar por esta comedia drama psicológica dirigida por Mary Bronstein. La actriz ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz por su interpretación, por lo que es la favorita para recibir el Premio de la Academia.

Mejor Película Animada

Arco: Prime Video y Apple TV (renta).

Elio: Disney+ (stream) y Prime Video (renta)

KPop Demon Hunters: Netflix (stream)

Little Amélie or the Character of Rain: Prime Video y Apple TV (renta)

Zootopia 2: Prime Video y Apple TV (renta)

Mejor Película Internacional

The Secret Agent: Hulu (stream), Prime Video y Apple TV (renta)

It Was Just An Accident: Prime Video y Apple TV (renta)

Sentimental Value: Prime Video, Apple TV y Fandango At Home (renta)

Fotograma de 'Sentimental Value'. Kasper Tuxen (AP)

Sirāt: Exclusivamente en cines

The Voice of Hind Rajab: Prime Video y Apple TV (renta)

Mejor Documental

The Alabama Solution: HBO Max (stream)

Come See Me In The Good Light: Apple TV (stream)

Cutting Through Rocks: No disponible

Mr. Nobody Against Putin: Prime Video (renta)

The Perfect Neighbor: Netflix (stream)

Otros filmes con nominaciones

Weapons: HBO Max (stream), y Prime Video (renta)

Train Dreams: Netflix (stream), y en algunos cines

Blue Moon: Prime Video y Apple TV (renta)

Avatar: Fire and Ash: Exclusivamente en cines

Jurassic World Rebirth: Prime Video y Apple TV (renta)

The Lost Bus: Apple TV (stream)

Diane Warren: Relentless: Prime Video y Apple TV (renta)

Viva Verdi!: Jolt Film (renta)

Kokuho: Exclusivamente en cines

The Smashing Machine: Prime Video y Apple TV (renta)

The Ugly Stepsister: Hulu (stream), y Prime Video (renta)

Song Sung Blue: Prime Video y Apple TV (renta)