Las nuevas leyes que entrarán en vigor en California en 2026

Desde los límites de precio para la insulina hasta las restricciones para el uso de teléfonos en las escuelas, estos son los cambios que se aplicarán en todo el Estado

Aprobadas por el gobernador Gavin Newsom, este 1 de enero entrarán en vigor una gama de nuevas leyes en California. En conjunto, estas medidas afectan a diversos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la vivienda, la atención sanitaria, la protección de los consumidores, los derechos laborales, la educación, la seguridad pública y hasta la inteligencia artificial. Muchos de los cambios reflejan debates políticos en el Estado, mientras que otros responden a los nuevos retos en materia de asequibilidad, tecnología y derechos civiles.

A continuación se presenta una lista de las leyes clave, organizadas por tema, y una explicación de su impacto.

Leyes sobre consumo, vivienda y empresas

AB 628: Electrodomésticos obligatorios en viviendas de alquiler

Los propietarios deberán proporcionar una cocina y un frigorífico en buen estado de funcionamiento en todas las viviendas alquiladas. Los propietarios también estarán obligados a reparar o sustituir los electrodomésticos retirados del mercado en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación.

SB 1053: Prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso

Las bolsas de plástico de cualquier tipo estarán totalmente prohibidas en las tiendas. Solo se podrán proporcionar bolsas de papel reciclado en la caja, y las tiendas pueden cobrar una tarifa mínima por bolsa.

SB 766: Derechos de devolución de coches usados y transparencia de precios

Los consumidores que compren un vehículo usado a un concesionario autorizado tendrán un plazo de tres días para devolver el vehículo y obtener un reembolso. La ley también exige una mayor transparencia en la divulgación de los precios y prohíbe los cargos por complementos innecesarios.

Leyes sobre salud

SB 40: Límites al costo de la insulina

Los planes de salud regulados por el Estado deben limitar los copagos de insulina a 35 dólares por un suministro de 30 días. La ley también limita los requisitos de “terapia escalonada” para la cobertura de la insulina.

Programa de insulina CalRX

California comenzará a vender insulina de marca estatal a precios reducidos, con un precio minorista máximo para los paquetes de múltiples dosis.

SB 43: Ampliación del tratamiento involuntario de salud conductual

Redefine la “discapacidad grave” para incluir a las personas que no pueden cuidarse a sí mismas u obtener la atención médica necesaria debido a una enfermedad mental o un trastorno por consumo de sustancias.

Leyes sobre educación

AB 3216: Restricciones al uso de teléfonos inteligentes por parte de los estudiantes

Todas las escuelas públicas de educación primaria y secundaria deben adoptar políticas que limiten o prohíban el uso de teléfonos inteligentes por parte de los estudiantes antes del 1 de julio de 2026.

SB 760: Baños de género neutro en las escuelas

Las escuelas públicas deben proporcionar al menos un baño de género neutro antes del 1 de julio de 2026, incluidas las escuelas concertadas.

AB 49: Restricciones a la aplicación de la ley de inmigración en las escuelas

Prohíbe a los agentes de inmigración entrar en las zonas no públicas de las escuelas sin una orden judicial y restringe la divulgación de información sobre los estudiantes y sus familias. Esta es una medida diseñada para contrarrestar las acciones federales de la Administración Trump en contra de los migrantes.

AB 715: Oficina de Derechos Civiles en las escuelas

Establece una Oficina de Derechos Civiles para abordar el antisemitismo, la discriminación y los prejuicios en las escuelas públicas y exige medidas correctivas cuando se utilicen contenidos discriminatorios.

SB 640: Programa de Admisión Directa de la CSU

Los graduados de secundaria que cumplan los requisitos serán admitidos automáticamente en un campus de la Universidad Estatal de California para el año escolar 2026-2027.

AB 1264: Alimentos ultraprocesados en las comidas escolares

Prohíbe ciertos alimentos ultraprocesados en los almuerzos de las escuelas públicas. Se eliminarán paulatinamente hasta 2035.

Leyes laborales y salariales

Aumento del salario mínimo

El salario mínimo estatal de California aumentará a 16,90 dólares por hora el 1 de enero de 2026.

AB 692: Prohibición de los contratos de trabajo Stay-or-Pay (quédate o paga)

Los empleadores no pueden exigir a los empleados que reembolsen los gastos o las tasas de formación si la relación laboral finaliza.

AB 406: Ampliación de los permisos para víctimas de delitos

Permite a los empleados utilizar los permisos remunerados por enfermedad y determinados permisos no remunerados para asistir a procedimientos judiciales relacionados con delitos que cumplan los requisitos.

SB 477: Cambios en el plazo de prescripción de la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda (FEHA)

Amplía la suspensión de los plazos para presentar demandas civiles por discriminación cuando hay apelaciones o acuerdos pendientes.

AB 1340: Ley de relaciones laborales de los conductores de empresas de redes de transporte

Concede a los conductores que trabajan con aplicaciones el derecho a organizarse, negociar colectivamente y participar en actividades concertadas.

Leyes sobre tecnología, datos e inteligencia artificial

SB 53: Ley de transparencia en la inteligencia artificial de vanguardia

Impone medidas de seguridad, transparencia y protección de los denunciantes a los grandes desarrolladores de IA y exige la notificación de incidentes graves relacionados con la seguridad.

SB 243: Protecciones para menores en los chatbots de IA

Exige a los operadores de chatbots que revelen que los bots no son humanos y que implementen medidas de seguridad para evitar que se fomente la autolesión.

SB 446: Plazo de notificación de violaciones de datos

Exige a las empresas que notifiquen a los consumidores las violaciones de datos en un plazo determinado.

Otras leyes

SB 261: Divulgación de riesgos financieros relacionados con el clima

Exige a las entidades afectadas que publiquen informes sobre los riesgos financieros relacionados con el clima cada dos años.

AB 268: Reconocimiento del Diwali como fiesta estatal

Reconoce el Diwali (la celebración hindú) como fiesta estatal, por lo que se cierran las escuelas públicas y los centros de enseñanza superior y se permite a los empleados estatales tomarse el día libre con sueldo.