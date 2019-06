Disfruta de 'Forever': un homenaje al rey del Pop

El Teatro Nuevo Apolo acoge por tercera temporada FOREVER, THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP, el único espectáculo en el mundo avalado por la familia Jackson. Un show que rinde homenaje al rey del Pop con una experiencia única alrededor del universo Michael Jackson.

Con más de 700.000 espectadores y después de haber girado por países como México, Francia, Alemania o Portugal, FOREVER vuelve a Madrid para conmemorar el 10º aniversario de la muerte de Michael. Disfruta de un intenso recorrido por los mayores éxitos de Jackson y déjate sorprender con nuevos números, coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos que conquistarán a los fans y admiradores de su música y su obra.

Participa en el concurso y consigue una invitación doble para asistir a las funciones de los días 25, 26 y 27 de junio a las 20:30 horas en el Teatro Nuevo Apolo.

Conéctate Regístrate Acepto las bases legales Tienes que aceptar las bases legales para participar