Gestionar equipos es una tarea compleja. “Es difícil porque los seres humanos somos muy complicados”, dice la única mujer al frente de una gran aseguradora en el país. “Yo creo que es lo que más cuesta, pero lo que más gratifica”, afirma. El reto es mayor en medio de una pandemia. “Debo decir, honestamente, que a pesar de que el 65% de los empleados teletrabajaban antes del confinamiento todavía existían algunas barreras culturales. Pero una de las cosas buenas que hemos descubierto es que no necesitas estar físicamente en la oficina para dirigir una compañía, y esto es una realidad”.

Sánchez conoce como pocos las entrañas de su empresa. Inició su vida profesional en Axa en 1993, después de graduarse en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense. Antes de llegar a lo alto de la palestra en 2018 pasó por diez puestos distintos. Hoy, Sánchez es un ejemplo para muchas mujeres. “Es un alto grado de responsabilidad pensar que soy la única mujer CEO entre las 20 grandes entidades aseguradoras de España”, explica en una conversación con los expertos de SAS, la firma de software de analítica avanzada e inteligencia artificial.

La consejera delegada confiesa que no empezó a usar sistemas de videollamadas hasta hace no mucho. Forzada por la crisis sanitaria tuvo que sumarse a los nuevos tiempos. “Ahora no puedo vivir sin Teams”, asegura. Sánchez también habla sobre el cambio digital del sector asegurador y cómo la firma gestionó la pandemia en los momentos más duros. “El confinamiento nos llevó a reuniones desde las 8.00 hasta las 14.00 horas… En febrero teníamos claro que iba a llegar un momento en el que tendríamos que enviar a los equipos a casa”.

La CEO de la firma también habla de los retos tecnológicos del sector asegurador, sobre cómo Axa ha utilizado las nuevas herramientas de comunicación para hacer el peritaje en remoto y por qué cosas tan simples como el robot aspirador se ha convertido en un aliado en casa. “Te simplifica mucho la vida. Son pequeñas cosas que te ayudan”.