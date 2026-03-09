‘Tristan und Isolde’ desde la gran pantalla de Yelmo

Disfruta en directo desde el MET de la sobrecogedora reflexión sobre el amor y la muerte de Wagner

'Tristan und Isolde' cartel promocional.

El próximo sábado 21 de marzo +QueCine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo, proyectará Tristan und Isolde en directo desde Nueva York. Desde la comodidad de tu butaca, disfruta de esta ópera interpretada por Lise Davidsen, una de las cantantes más laureadas del MET, que da vida a la princesa irlandesa Isolda.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de conseguir una de las 12 invitaciones dobles que hemos reservado para que disfrutes de esta proyección en el Cine Yelmo de tu ciudad. ¿A qué esperas para conseguir la tuya?

Sobre la ópera...

Richard Wagner fue el controvertido creador de obras maestras que se encuentran en el centro del repertorio operístico internacional. Este revolucionario insistía en que las palabras y la música tenían la misma importancia en sus obras. Por ello, Tristan und Isolde es una sobrecogedora reflexión acerca del amor y la muerte.

Michael Spyres protagoniza junto a Davidsen el papel de Tristan, un loco enamorado. Esta ocasión también marca el estreno en el MET de una nueva puesta en escena de Yuval Sharon, aclamado por The New York Times como “el director de ópera más visionario de su generación”.