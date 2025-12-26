Ir al contenido
CINE

Martes de cine con el ciclo ‘mk2 Classic’

Gana entradas para revivir desde la gran pantalla tres títulos emblemáticos del séptimo arte

Los cines mk2 presentan el ciclo mk2 Classic: sesiones semanales en las que se proyectan obras indiscutiblemente geniales del séptimo arte. Clásicos que han llegado a formar parte de nuestro imaginario, de nuestros sueños, de nuestras referencias cotidianas.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de las tres próximas películas de este ciclo en los cines mk2 de tu ciudad: El Golpe, Al final de la escapada y 12 hombres sin piedad. ¡Elige tu favorita y consigue una entrada doble!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada martes en mk2 Classic son títulos que aparecen siempre en las listas de Lo Que Deberías Ver Antes De Morir, y no por capricho: condensan en imágenes todo lo que somos, lo que podríamos ser, incluso lo que no sabíamos que habíamos sido. Por eso nunca envejecen. Siguen tan vivos como el primer día, capaces de emocionarnos, de entretenernos, de llevarnos lejos. Si los tienes pendientes, este es el momento de saldarla.

'El Golpe' (martes 13 de enero a las 20.00)

Chicago, años treinta. Johnny Hooker y Henry Gondorff son dos timadores que deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega, asesinado por orden de un poderoso gángster llamado Doyle Lonnegan.

'Al final de la escapada' (martes 20 de enero a las 20.00)

Michel Poiccard es un ex-figurante de cine admirador de Bogart. Tras robar un coche en Marsella para ir a París, mata fortuitamente a un motorista de la policía. Sin remordimiento alguno, prosigue el viaje.

'12 hombres sin piedad' (martes 27 de enero a las 20.00)

Doce jurados deben decidir el destino de un joven acusado de matar a su padre. Aunque casi todos lo creen culpable, uno de ellos siembra la duda razonable y provoca un intenso debate.

