Martes de cine con el ciclo ‘mk2 Classic’

Cartel promocional del ciclo de cine 'mk2 Classic'.

Los cines mk2 presentan el ciclo mk2 Classic: sesiones semanales en las que se proyectan obras indiscutiblemente geniales del séptimo arte. Clásicos que han llegado a formar parte de nuestro imaginario, de nuestros sueños, de nuestras referencias cotidianas.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de las tres próximas películas de este ciclo en los cines mk2 de tu ciudad: El Golpe, Al final de la escapada y 12 hombres sin piedad. ¡Elige tu favorita y consigue una entrada doble!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada martes en mk2 Classic son títulos que aparecen siempre en las listas de Lo Que Deberías Ver Antes De Morir, y no por capricho: condensan en imágenes todo lo que somos, lo que podríamos ser, incluso lo que no sabíamos que habíamos sido. Por eso nunca envejecen. Siguen tan vivos como el primer día, capaces de emocionarnos, de entretenernos, de llevarnos lejos. Si los tienes pendientes, este es el momento de saldarla.