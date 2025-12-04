Jodie Foster protagoniza ‘Vida privada’

Consigue tus entradas y asiste al preestreno de esta comedia de misterio de Rebecca Zlotowski

Cartel de la película 'Vida Privada', que se estrena en cines el 19 de diciembre.

El próximo 19 de diciembre se estrena exclusivamente en cines Vida privada, una comedia de misterio dirigida por Rebecca Zlotowski y protagonizada por Jodie Foster, en la que la actriz interpreta su primer papel en francés. Por ser lector de EL PAÍS, participa en el concurso y consigue una entrada doble para asistir al preestreno que tendrá lugar el jueves 18 de diciembre a las 20.30 en los Cines Renoir Princesa de Madrid. ¿Te lo vas a perder?

Sinopsis

La reputada psiquiatra Lilian Steiner emprende una investigación privada sobre la muerte de una de sus pacientes, de la que está convencida que ha sido asesinada.