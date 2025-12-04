Jodie Foster protagoniza ‘Vida privada’
El próximo 19 de diciembre se estrena exclusivamente en cines Vida privada, una comedia de misterio dirigida por Rebecca Zlotowski y protagonizada por Jodie Foster, en la que la actriz interpreta su primer papel en francés.
Sinopsis
La reputada psiquiatra Lilian Steiner emprende una investigación privada sobre la muerte de una de sus pacientes, de la que está convencida que ha sido asesinada.