‘La bohème’ desde la gran pantalla de Cine Yelmo

El apasionado romance de Puccini desde el MET a través de +Que Cine

'La Bohème', de Puccini, podrá verse en salas de Cine Yelmo el próximo 8 de noviembre.

La temporada del Metropolitan Opera House continúa en Cine Yelmo con la proyección en directo desde Nueva York de La bohème, un apasionado romance compuesto por el maestro italiano Giacomo Puccini. Será el sábado 8 de noviembre a través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo. Por ser lector de EL PAÍS, participa y consigue una entrada doble para disfrutar de esta ópera en la gran pantalla de Cine Yelmo. ¡Elige tu ciudad y cruza los dedos!

La producción cinematográfica de Franco Zeffirelli ofrece una versión visualmente encantadora y musicalmente cautivadora de La bohème, ambientada en el París del siglo XIX. La historia narra el amor apasionado y trágico entre jóvenes artistas que luchan por sobrevivir en la vida bohemia.

Estrenada en 1896 en Turín, esta ópera de Giacomo Puccini es considerada una de las más populares del mundo. En esta versión, Juliana Grygorian interpreta a Mimí, Heidi Stobber a Musetta y Stephen Costello a Rodolfo. La obra combina emoción, belleza y sencillez cotidiana, reflejando las alegrías y tristezas del amor. Puccini, célebre en vida, dejó un legado inmortal con títulos como Tosca, Madama Butterfly y Turandot.