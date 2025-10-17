Javier Cercas protagoniza ‘Archivo de Creadores’ en Barcelona

Una serie de conversaciones en profundidad con los principales nombres de la cultura en mayúsculas

Javier Cercas en 'Archivo de Creadores', un proyecto de La Fábrica.

Javier Cercas es el protagonista del próximo capítulo de Archivo de Creadores, una serie de conversaciones en profundidad en la que se recoge testimonios de los grandes creadores españoles contemporáneos. ¿Quieres asistir a la presentación?

El evento, moderado por el periodista de EL PAÍS, Jesús Ruíz Mantilla, tendrá lugar el 28 de octubre a las 19.00 en el CaixaForum Barcelona. ¡Participa y consigue una entrada doble en primera fila! Además, los ganadores tendrán un ejemplar de El loco de Dios en el fin del mundo firmado por el autor. ¡Doble premio!

Archivo de Creadores

Archivo de Creadores es un proyecto de La Fábrica que plantea reunir en una serie de documentales a los 100 creadores españoles más relevantes con la idea de conservar y transmitir el legado de cada invitado a través de su propia imagen y sus propias palabras.

Artistas, cineastas, escritores, arquitectos, cocineros o filósofos serán los protagonistas de la cuarta temporada que consta de diez capítulos de una hora y en la que se profundizará en cada personaje, disponibles de forma gratuita en la web de Caixa Forum.