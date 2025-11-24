Nextory celebra el Black Friday

Aprovecha la promoción y consigue 50 días de lectura gratis en esta plataforma

Cartel promocional de la promoción de Nextory para Black Friday 2025.

Se acerca el viernes negro más famoso y nosotros tenemos una sorpresa para ti... Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta la lectura? Por ser lector de EL PAÍS, puedes disfrutar de 50 días gratis en Nextory, una plataforma de lectura donde encontrarás bestsellers, nuevos lanzamientos, clásicos de literatura, audiolibros, historias para toda la familia, relatos oscuros, revistas de tendencias.... Una promoción muy especial para darle a este día un toque de color con tus historias favoritas.

¿Qué es Nextory?

Nextory es la aplicación perfecta para cualquier amante de la lectura, no solo por el volumen de su catálogo, sino también por sus características variadas y únicas:

Es el único servicio con audiolibros, e-books y revistas en suscripción.

Ofrece diferentes planes de suscripción en función de tus necesidades. Podrás leer o escuchar libros y revistas, con acceso a su catálogo completo y con tarifas fijas.

Su aplicación es intuitiva e innovadora.

Un servicio de suscripción que cuenta con más de 1.4 millones de títulos en su biblioteca ¡Muchas historias para todas las edades e intereses! ¿Preparado para descubrir tu próxima historia?