Asiste a la ceremonia de entrega de los Premios Ortega y Gasset

Una edición especial que tendrá lugar el 4 de mayo en Barcelona

El premio. 'Mondongo', la obra de Miquel Barceló

Este 2026 EL PAÍS cumple 50 años y los Premios Ortega y Gasset se suman a la celebración con una edición especial. Por ser suscriptor, te ofrecemos la oportunidad de asistir a la ceremonia de entrega de los premios, que tendrá lugar el lunes 4 de mayo en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

Los premiados son tres periodistas y escritores de referencia global: Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron, reconocidos por su excelente trabajo periodístico, su compromiso con la verdad y su defensa de los derechos humanos. El evento será presentado por la periodista Marina Fernández (SER Catalunya) y contará con la intervención del periodista Manuel Vicent y la actuación musical de Júlia Cruz. Tras el acto, habrá un catering para los asistentes.

Participa para conseguir una de las invitaciones dobles que hemos reservado para disfrutar de este exclusivo evento.